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POLİTİKA

Suudi Arabistan ile Japonya arasında 15 anlaşma imzalandı

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih katıldığı forumda ülkeye yönelik yatırımların ve Japonya ile ilişkilerin gelişiminden bahsetti. Falih, ülkesi ile Japonya arasında, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik olduğu belirtilen 15 anlaşmanın imzalandığını aktardı.

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Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan ile Japonya arasında 15 anlaşma imzalandı
Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih

Bakan Falih, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Suudi Arabistan-Japonya Yatırım Forumu sırasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Suudlu Bakan, ülkesi ile Japonya arasında karşılıklı yatırımların artırılmasını ve devamını sağlayacak 15 anlaşma imzalandığını söyledi.

Bu anlaşmaların Japonya hükümetinin stratejik yönelimleri ile uyumlu olan Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu beklentilerini gerçekleştireceğini ifade eden Falih, "Japonya dost ve dünyada öncü bir ülke olması nedeniyle Japonya ile işbirliğimiz 60 yılı aşkın süredir devam ediyor." dedi.

Taraflar arasında imzalanan anlaşmalar "yapay zeka, spor, finans, bankacılık hizmetleri, polyester geri dönüşümü, tarım, gıda, sanayi, imalat, ticaret, enerji, dijitalleşme, akıllı şehirler ve kişiselleştirme" alanlarını kapsıyor.

Suudi Arabistan ile Japonya arasında dün temiz enerji alanında da işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

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