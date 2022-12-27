Suudi Arabistan ile Japonya arasında 15 anlaşma imzalandı

Bakan Falih, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Suudi Arabistan-Japonya Yatırım Forumu sırasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Suudlu Bakan, ülkesi ile Japonya arasında karşılıklı yatırımların artırılmasını ve devamını sağlayacak 15 anlaşma imzalandığını söyledi.

Bu anlaşmaların Japonya hükümetinin stratejik yönelimleri ile uyumlu olan Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu beklentilerini gerçekleştireceğini ifade eden Falih, "Japonya dost ve dünyada öncü bir ülke olması nedeniyle Japonya ile işbirliğimiz 60 yılı aşkın süredir devam ediyor." dedi.

Taraflar arasında imzalanan anlaşmalar "yapay zeka, spor, finans, bankacılık hizmetleri, polyester geri dönüşümü, tarım, gıda, sanayi, imalat, ticaret, enerji, dijitalleşme, akıllı şehirler ve kişiselleştirme" alanlarını kapsıyor.

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Suudi Arabistan ile Japonya arasında dün temiz enerji alanında da işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

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