Gündem Suudi Arabistana göndereceklerdi Hamur makinesinden bakın ne çıktı
İSTANBUL

İstanbul'dan Suudi Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinden uyuşturucu çıktı

Suudi Arabistan'a göndereceklerdi: Hamur makinesinden bakın ne çıktı

Suudi Arabistan'a kargo ile gönderilmek istenen hamur makinesine gizlenmiş 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen hamur makinesi ve uyuşturucular.
Ele geçirilen hamur makinesi ve uyuşturucular.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Küçükçekmece'deki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kargo firmasının Küçükçekmece şubesine operasyon düzenleyen ekipler, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere paketlenmiş hamur makinesini incelemeye aldı.

  • Yapılan incelemelerde, makinelerin iç kısmına gizlenmiş 12 kilo 379 gram ağırlığında 80 bin tane "Captagon" adlı uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis, kargoyu firmaya teslim eden yabancı uyruklu 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Suudi Arabistan'a göndereceklerdi: Hamur makinesinden uyuşturucu çıktı
FOTOĞRAF 7
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Suudi Arabistan'a kargo ile gönderilmek istenen hamur makinesine gizlenmiş 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Title
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Küçükçekmece'deki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Title
Kargo firmasının Küçükçekmece şubesine operasyon düzenleyen ekipler, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere paketlenmiş hamur makinesini incelemeye aldı.
Title
Yapılan incelemelerde, makinelerin iç kısmına gizlenmiş 12 kilo 379 gram ağırlığında 80 bin tane Captagon adlı uyuşturucu hap ele geçirildi.
Title
Polis, kargoyu firmaya teslim eden yabancı uyruklu 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Title
Suudi Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinden uyuşturucu çıktı.
Title
Suudi Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinden uyuşturucu çıktı.
Suudi Arabistan'a göndereceklerdi: Hamur makinesinden uyuşturucu çıktı
Suudi Arabistan'a kargo ile gönderilmek istenen hamur makinesine gizlenmiş 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.


Suudi Arabistan'a gönderilecekti: İçinden uyuşturucu çıktı
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