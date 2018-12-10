Gündem Suudi gazeteci Kaşıkçının son sözleri ortaya çıktı
İSTANBUL

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı - Son dakika haberleri

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

Amerikan CNN televizyonunun haberine göre, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden önceki son sözleri ''Nefes alamıyorum'' oldu.

AA
Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın son sözlerinin ''Nefes alamıyorum.'' olduğu ortaya çıktı.

Amerikan CNN televizyonunun haberine göre, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden önceki son sözleri ''Nefes alamıyorum.'' oldu.

CNN, haberini Kaşıkçı cinayeti soruşturması hakkında brifing alan ve Kaşıkçı'nın son anlarının ses kaydının çevirisini gören bir kaynağa dayandırdı.

Kaşıkçı'nın ölümünün acemice işlenmiş bir cinayet olmadığını ve önceden planlandığını söyleyen haber kaynağı, Kaşıkçı'nın kendisini öldürmek isteyenlere karşı mücadele verdiğini belirtti.

Ses kaydı dökümlerinde Kaşıkçı'nın cesedinin bir testere ile parçalara ayrıldığı bilgisinin de yer aldığı belirtilen haberde, faillere Kaşıkçı'nın bedeni parçalara ayrılırken müzik dinlemeleri tavsiye edildiği ifade edildi.

Haberde ayrıca ses kaydı dökümlerinde cinayet işlendikten sonra birtakım telefon görüşmeleri yapılarak karşı tarafa bilgi verildiği bilgisinin de yer aldığı kaydedildi.

Emri bin Selman verdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı bildirilmişti.

Yalova'da lüks villada Kaşıkçı'nın cesedi için arama yapılıyor
OYNAT 01:16
Yalova'da lüks villada Kaşıkçı'nın cesedi için arama yapılıyor
Yalova'da Cemal Kaşıkçı hareketliliği yaşanıyor. Öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin gömüldüğü iddia edilen villada İstanbul'dan gelen polis ekipleri arama yapıyor.
YORUM YAP


/**/
Akdeniz kalkanı

Akdeniz kalkanı

Yeni Şafak ekibi, Mavi Vatan'da bir gün geçirdi.
ABD PKK’yı Şahin Cilo ile yönetecek

ABD PKK’yı Şahin Cilo ile yönetecek

PKK/SDG'nin eski sözcüsü Talal Silo, Yeni Şafak'a konuştu.
Son sözleri ortaya çıktı

Son sözleri ortaya çıktı

Kaşıkçı, katillerine karşı mücadele vermiş.
Sözleşmeyi okumadankarar vermişler

Sözleşmeyi okumadankarar vermişler

'Tapu iptal ve tescil' davasında duygusal bir karara imza atmışlardı.
Nikah şahidi oldu

Nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ​AK Parti İstanbul Milletvekili Canikli'nin kızının nikah şahidi oldu.
Değişimdeson halka

Değişimdeson halka

Değişimin ilçelerde de sürdürülmesi bekleniyor.
Sarı takside kara tablo

Sarı takside kara tablo

Kontroller vahim bir tabloyu gözler önüne serdi.
İttifak resmileşecek

İttifak resmileşecek

Riyad ilişkilerini açıklamak için gün sayıyor.

Karar günü

Karar günü

FETÖ'cü hainler için bugün karar verilecek.

25-50 saniye kripto diyalog

25-50 saniye kripto diyalog

Ankesörde 'kriterler' zirvesi yapıldı.
Son teklif 1.8 milyon Euro

Son teklif 1.8 milyon Euro

Beşiktaş, Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ı istiyor.
Riyad katilleri iade etmiyor

Riyad katilleri iade etmiyor

Türkiye, ​Prens Selman'ın iki adamının iadesini istemişti.
F.Bahçe 'ateş' hattında

F.Bahçe 'ateş' hattında

Akhisar yendi, Fenerbahçe 16. sıraya geriledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.