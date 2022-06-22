Gündem Suudi Veliaht Prens Ankarada
POLİTİKA

Suudi Veliaht Prens Ankara'da

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Veliaht Prens Ankarada
Muhammed bin Selman - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Suudi Veliaht Muhammed bin Selman 35 iş adamı ile geliyor
EKONOMİ
Suudi Veliaht Muhammed bin Selman 35 iş adamı ile geliyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Veliaht Prens Bin Selman ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Muhammed Bin Selman'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer yetkililer karşıladı.

Ziyaret kapsamında bugün Veliaht Prens Bin Selman için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Veliaht Prens'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek yapacağı baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleşecek.

Muhammed Bin Selman, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak.

- Erdoğan nisan ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 28-29 Nisan'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un daveti üzerine Cidde'ye giderek çeşitli temaslarda bulunmuştu.

Erdoğan ayrıca 10 Mayıs'ta Prens Muhammed Bin Selman'la yaptığı telefon görüşmesinde de ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almıştı.

Prens Muhammed Bin Selman'ın Ankara'ya yapacağı ziyareti, 17 Haziran'da kamuoyuna duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah biz de Külliye’de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız ve bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatını bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Veliaht Prens Ankarada

Suudi Veliaht Prens Ankara'da

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