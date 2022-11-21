Gündem Suya indirim kararını mahkemeye taşıyan Mansur Yavaş ABB Meclisinde kendini böyle savundu Su zenginlere pahalı geliyor
ANKARA

Suya indirim kararını mahkemeye taşıyan Mansur Yavaş ABB Meclisi'nde kendini böyle savundu: Su zenginlere pahalı geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis toplantısına katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş, 'Ankara'nın su gerçekleri' başlıklı bir sunum yaptı. Su tarifesinde yüzde 50 indirim kararını mahkemeye taşıdığı için eleştirilen Yavaş, su faturalarının havuzunu dolduranlara ve zenginlere pahalı geldiğini söyledi. Yavaş, "Şimdi suyu ucuzlatırsanız başlayacaklar tarımda, hobi bahçelerinde, domateste kullanmaya. Ankara halkı susuz kalacak. Bu sonucu mu bekliyorsunuz?" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suya indirim kararını mahkemeye taşıyan Mansur Yavaş ABB Meclisinde kendini böyle savundu: Su zenginlere pahalı geliyor
ABB Başkanı Mansur Yavaş

6 aydır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne katılmayan Mansur Yavaş, bugün gerçekleşen Kasım ayı toplantısına katıldı.

Ankara'da su tarifesinde yüzde 50 indirim kararını mahkemeye taşıyan Yavaş, ABB Meclisi'nde 'Ankara'nın su gerçekleri' başlıklı bir sunum yaparak su tarifesine yapılan indirimin kanun dışı olduğunu ileri sürdü.

"ZENGİNLERE PAHALI GELİYOR"

Burada yaptığı konuşmada, su faturalarının zenginlere pahalı geldiğini söyleyen Yavaş, suyun ucuzlaması halinde Ankara halkının susuz kalacağını söyledi.

"BAŞLARLAR DOMATES SULAMAYA"

Yavaş şöyle konuştu:

"Alınan karar yok hükmünde. Belediye meclisinin böyle bir yetkisi yok. Su öğrenci evlerine ve sosyal yardım alanlara indirimli veriliyor. Bu su kime pahalı geliyor? Havuzlarını dolduranlara, zenginlere, tarımda yapılan sulamalara.

Şimdi suyu ucuzlatırsanız başlayacaklar tarımda kullanmaya, hobi bahçelerinde, domateste kullanmaya. Ankara halkı susuz kalacak. Bu sonucu mu bekliyorsunuz?"

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