Gündem Taciz ateşi açan dört terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Taciz ateşi açan dört terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan dört PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Taciz ateşi açan dört terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz" denildi.

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit'te üç PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
GÜNDEM
Pençe-Kilit'te üç PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Mısırda yangın faciası

Mısır'da yangın faciası

Kilise'deki 41 kişi hayatını kaybetti: Onlarca yaralı var.
Deprem oluyor diye uyandık

'Deprem oluyor diye uyandık'

​Avcılar'da büyük panik: Çatlaklar oluşan iki bina tahliye edildi.
Mamak Belediye Başkanı Köseden Mansur Yavaşa asfalt tepkisi: Vatandaşa üç aydır eziyeti reva görüyorsunuz

​Bakan Nebati: 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir.

​Bordo-mavililer, anlaşmaya vardığı Bartra'yı bugün Trabzon'a getiriyor.

Giresunsporlu futbolcular Galatasaraylı yıldıza gönderme yaptı.

​Meteoroloji'den 22 il için kuvvetli sağanak uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.