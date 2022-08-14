Taciz ateşi açan dört terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz" denildi.
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz! pic.twitter.com/WWO6mJc7I2
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.