Taciz ateşi açan iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/aOZk7xhNL0
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/aOZk7xhNL0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 7, 2021