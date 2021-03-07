Gündem Taciz ateşi açan iki PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Taciz ateşi açan iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG mensubu iki terörist, Komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.

Haber Merkezi DHA
Teröristler, komandoların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Teröristler, komandoların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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