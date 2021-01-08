Gündem Taciz atışı yapan 3 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Taciz atışı yapan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığını sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı bölgesinde olduğu gibi Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı ve sızma girişimlerine de izin vermeyeceğiz. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

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