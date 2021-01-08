Taciz atışı yapan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığını sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı bölgesinde olduğu gibi Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı ve sızma girişimlerine de izin vermeyeceğiz. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
Barış Pınarı bölgesinde olduğu gibi Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı ve sızma girişimlerine de izin vermeyeceğiz. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/AxU5eMVs3h
Barış Pınarı bölgesinde olduğu gibi Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı ve sızma girişimlerine de izin vermeyeceğiz. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/AxU5eMVs3h— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2021