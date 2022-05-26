Gündem Tadına baktığı çileği beğenince kasasıyla birlikte çaldı
İSTANBUL

Tadına baktığı çileği beğenince kasasıyla birlikte çaldı

İstanbul Zeytinburnu’nda bir şüpheli, pastanenin kapısına bırakılan çileklerin önce tadına baktı, sonra kasasıyla birlikte çaldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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Haber Merkezi İHA
Tadına baktığı çileği beğenince kasasıyla birlikte çaldı
Çileklerin çalınma anı.

Olay, 24 Mayıs günü Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde bulunan bir pastanenin önünde saat 04.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, meyve-sebze halinden gelen çilekler sabahın erken saatlerinde kapalı olan pastanenin önüne bırakıldı. Yoldan geçerken kasayı gören şüpheli, çileklerin üzerindeki örtüyü açtı. Şüpheli, kasanın içinden aldığı 3-4 tane çileği yiyerek tadına baktı. Çileklerin tadını beğenen şüpheli, kasayı çalarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah dükkanı açan pastane çalışanları çileklerin kapıda olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını izleyen pastane çalışanları çilek kasasının 50 yaşlarındaki bir kişi tarafından çalındığını gördü. Yaşanan hırsızlıktan dolayı pastanede satılan çilekli ürünlerin çıkması gecikti.

Çilek hırsızlığı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli kaldırımda yürürken çilek kasasını görüyor. Kasanın üzerindeki örtüyü kaldıran şüpheli, içindeki çilekleri yiyor. Daha sonra çilek kasasını çalarak uzaklaşıyor.

“Faturasını bize bırakmış”

İş yeri çalışanı Nesimi Dönmez, “Biz günlük olarak halden çilek siparişi veriyoruz. Dükkan açık olmadığından o saatlerde getirenler kapıya bırakıyorlar. Bugüne kadar öyle bir şey yaşamadık. Kapıya bıraktıktan sonra buradan geçen bir vatandaş önce çileğin tadına bakıyor. Kontrol ediyor tabi. 2-3 tane de yemiş. Buraya da bırakmış. Ondan sonra da herhalde hoşuna gitti. Kalanı da kasasıyla beraber eve götürmüş. Ama bir iyilik yapmış. Ödemeyi unutmayalım diye faturasını bize bırakmış” dedi.

“Akşamdan hazırlık yapıyoruz”

Çileklerin çalınmasından dolayı işlerin aksadığını ifade eden Dönmez, “Sonuçta tekrar o çileği bulmamız zor. Çünkü akşamdan hazırlık yapıyoruz. Çalışmalarımızda ona göre. Bazen böyle şeyler olabiliyor, karşılaşıyoruz. Şöyle söyleyelim; halden aldığımız 100 liralık ürünü, 200 liraya başka yerden temin ettik. Çünkü oradan gelen fiyat ile buradan aldığımız fiyat bir değil” diye konuştu.

“Ara sıra gelsin çayımızı da içsin”

Hırsızı çay içmeye de çağıran Dönmez, “O Allah ile onun arasında. Biz helal etsek de pek kabul olmaz gibi. Allah ile onun arasında. Onu Allah’a havale ediyoruz. Ara sıra gelsin çayımızı da içsin, bekliyoruz. 3-4 tane çileği burada yemiş. Buralardaydı çilekler, sonra kalanı da kamerada gördüğünüz gibi almış, götürmüş” dedi.

Böyle hırsızlık görülmedi: Ev sahipleri 'yüzsüzlüğün bu kadarı' diyerek isyan etti
FOTOĞRAF 6
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Hırsızlık olayı, Pamukkale'nin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti. <br><br>Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip, polise bildirdi.
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Levent Karademir, polisle birlikte girdiği evde dolabın üzerinde \"Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin\" yazılı not kağıdını buldu. Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını belirledi.
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Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Karademir, alt katı kontrol ettiğinde ise hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığını tespit etti.
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Evine giren hırsızdan şikayetçi olan Levent Karademir, \"Tam olarak hırsızın eve ne zaman girdiğini bilmiyoruz ancak bayram tatilinde girmiş olabileceğini düşünüyoruz. Tatil dönüşü, evin halini görünce şok olduk. Kapıları ve pençeleri kırmış, Biz de eve polisle birlikte girdik. Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış.
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Bilgisayar ve benim iş elbiselerimi sanki ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış. Eve girdiğimizde temiz olan tavada yumurta lekeleri vardı. Temiz olan banyoyu da kirli bırakmış. Yüzsüzlüğün bu kadarı diyorum. Kendi eviymiş gibi keyifle hırsızlık yapıp bir de not bırakmış\" diye konuştu.
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Hırsızlık olayından sonra çocuklarının tedirgin olduğunu dile getiren Karademir, \"Daha önce evde tek başına kalabilen çocuklarım şimdi diğer odaya bile yalnız gidemez oldu. Psikolojileri bozuldu. Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Başka yerde yedekleri de yok. En çok hatıralarımızın çalınmasına üzülüyorum. Bilgisayarı geri getirirse şikayetimi geri alacağım\" dedi.
Böyle hırsızlık görülmedi: Ev sahipleri 'yüzsüzlüğün bu kadarı' diyerek isyan etti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için memleketine giden Karademir ailesinin evine giren hırsızlık şüphelisi, "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not bıraktı. Hırsızdan şikayetçi olan ev sahibi Levent Karademir (40), "Bilgisayar ve iş elbiselerimi ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış" dedi.

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