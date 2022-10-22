Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 4 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadesine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 4 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadesine yer verildi.
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