Gündem Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukraynadan hareket etti
ANKARA

Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 geminin hareket ettiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukraynadan hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 4 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadesine yer verildi.

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