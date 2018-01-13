Tahliyeler 1200'ü buldu

‘Mor Beyin’ kumpası sonucu mağdur olup da bu KHK ile göreve iade edilenler arasında dikkat çeken isimler de var.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Dalaman Havalimanı’na götüren helikopterin teknisyeni polis Tayyib Sina Doğan da bu isimlerden birisi. Polis memuru Doğan ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklanmış, 22 Kasım’da 2016’da çıkarılan 677 sayılı KHK ile görevinden de ihraç edilmişti.

Mustafa Yaman

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BERAAT EDEN MAĞDURLAR VAR

“FETÖ üyesi olmak” suçundan yargılananlar hakkında beraat kararları da veriliyor. İlk olarak Saadet Partisi İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mustafa Yaman bu kapsamda beraat etmişti. Yine ByLock iddiasıyla 6 ay tutuklu kalan anestezi teknisyeni Esra Elmas da ‘Mor Beyin’in deşifre olmasının ardından tahliye edilmişti. Konya’da yargılanan Elmas hakkında da beraat kararı verildi.

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