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ANKARA

Tahran’da üçlü zirve: Suriye için 7. buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin katılacağı Suriyeli konulu üçlü zirve yarın Tahran’da yapılacak.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Tahran’da üçlü zirve: Suriye için 7. buluşma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ve yarın İran’ın başkenti Tahran’a resmi ziyarette bulunacak. Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin katılacağı Suriye konulu üçlü zirve yarın Tahran’da yapılacak. Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı’nda, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarına karşı yapılması planlanan operasyonun da görüşülmesi bekleniyor. Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Reisi’nin başkanlıklarında yine yarın Tahran’da yapılacak.

Toplantıda Suriye’deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor. Erdoğan, zirve vesilesiyle Rus mevkidaşı ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.

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