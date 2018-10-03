Gündem Takla atan araçtan sağ kurtulup kaçtı
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Takla atan araçtan sağ kurtulup kaçtı

TEM otoyolunda henüz bilinmeyen bir şekilde takla atan minibüsün sürücüsü hurdaya dönen minibüsten sağ çıkıp olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olay yerinde alkol şişeleri buldu.

Haber Merkezi IHA
TEM'de feci trafik kazası
TEM'de feci trafik kazası

TEM otoyolu Ankara istikameti Dudullu mevkiinde meydana gelen kazada seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 TH 8266 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir şekilde, önce yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı, ardından takla attı. Kazada takla atarak hurdaya dönen minibüsün sürücüsü kendi imkanları ile çıktığı aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

MİNİBÜSÜN MOTORU YERİNDEN ÇIKTI

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce kaza yeri ve çevresi didik didik aranırken herhangi bir kazazedeye rastlanmadı. Olay yerinde minibüsün motorunun yerinden çıktığı görüldü.

OLAY YERİNDE ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU

Kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olay yerinde alkol şişeleri buldu. Ekipler kaçan sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Çekici vasıtası ile araç olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücünün tespiti için çalışma başlattı.

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