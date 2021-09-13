Gündem Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
İSTANBUL

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Kartal’da aşırı hız nedeniyle takla atan araç sürücüsü araçtan burnu dahi kanamadan kurtuldu. Reklam panolarına çarparak duran araç ise kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi İHA
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, geçtiğimiz cumartesi günü Kartal Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aracıyla seyir halinde olan otomobil sürücüsü aşırı hız yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla takla attı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Yol kenarındaki reklam panosuna çarparak duran araç kaza sonrası hurdaya döndü.

SIYRIK DAHİ ALMADAN KURTULDU

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise kazadan en ufak sıyrık dahi almadan kurtulan sürücüyü kontrol amaçlı ayakta inceledi.

İstanbul’da trafik mesaisi erken başladı: Yoğunluk yüzde 55’i gördü
FOTOĞRAF 5
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İstanbul’da haftanın ilk iş ve okul gününde hem vatandaşlar hem de öğrenciler yollara döküldü. İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle Anadolu’dan Avrupa’ya geçişlerde yoğunluk olduğu görüldü.
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Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 55’lere ulaştı.
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Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
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İstanbul’da trafik mesaisi erken başladı, yoğunluk yüzde 55’i gördü
İstanbul’da trafik mesaisi erken başladı: Yoğunluk yüzde 55’i gördü
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde erken saatlerden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 55 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.


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