Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Takoran Vadisinde normalleşme ile sezon başladı İlk grup Diyarbakırdan geldi
ŞANLIURFA

Takoran Vadisi’nde normalleşme ile sezon başladı

Takoran Vadisi’nde normalleşme ile sezon başladı: İlk grup Diyarbakır'dan geldi

Koronavirüs nedeniyle konulan yasakların kaldırılmasıyla beraber, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Takoran Vadisi’nde yaz sezonu başladı. Pandemi nedeniyle bu sene sezonun geç açıldığını belirten Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, "Bir Haziran itibariyle yasakların kalkmasıyla beraber, Fırat Gezginler Kulübü olarak, ilk etkinliğimizi gerçekleştirerek, Takoran Vadisi sezonunu açtık. Bugün Diyarbakır’dan gelen Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyelerini misafir ettik, onlarla birlikte ilk kampımızı kurarak sezonu başlattık. Tüm doğaseverlere hayırlı olsun diliyorum" dedi.

Haber Merkezi İHA
Takoran Vadisi, 1 Haziran’da yasakların kalkmasıyla ziyaretçilere açıldı.
Takoran Vadisi, 1 Haziran’da yasakların kalkmasıyla ziyaretçilere açıldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan, eşsiz manzarası, kanyonları, piknik ve kamp alanlarıyla saklı cennet olarak bilinen Takoran Vadisi, 1 Haziran’da yasakların kalkmasıyla ziyaretçilere açıldı.

Bölgede yaşayan vatandaşların ekonomisine de büyük katkısı bulunan vadiye gelen ziyaretçiler tekne turu yaparak, vadinin eşsiz manzarasını görme şansı yakalıyor. Doğa ve su sporları tutkunları için de büyük olanakların bulunduğu Takoran Vadisi’nde yer alan kanyonlarda ziyaretçiler, geceleri çadır kurarak kamp da yapıyor.

Takoran Vadisi, 1 Haziran’da yasakların kalkmasıyla ziyaretçilere açıldı.

İlk grup Diyarbakır’dan

Tokaran Vadisi yaz sezonu açılışı, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla kurulan Fırat Gezginler Kulübü tarafından gerçekleştirildi. Fırat Gezginler Kulübü davetlileri olarak vadiye gelen Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyelerinden bir grup doktor ve akademisyen, vadide bulunan Şelale kanyonunda kamp kurarak halay çekti, gönüllerince eğlendi. Kanyonlarda tur atan ziyaretçiler, güvenlik önlemlerini alarak yüzdü. Şelale kanyonunda çadır kurup gece de kalan ziyaretçiler, Takoran Vadisi’ne hayran kaldı.

Takoran Vadisi, 1 Haziran’da yasakların kalkmasıyla ziyaretçilere açıldı.

Pandemi nedeniyle bu sene sezonun geç açıldığını belirten Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bir Haziran itibariyle yasakların kalkmasıyla beraber, Fırat Gezginler Kulübü olarak, ilk etkinliğimizi gerçekleştirerek, Takoran Vadisi sezonunu açtık. Bugün Diyarbakır’dan gelen Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyelerini misafir ettik, onlarla birlikte ilk kampımızı kurarak sezonu başlattık. Tüm doğaseverlere hayırlı olsun diliyorum. Pandemi yüzünden uzun zamandır özlüyorduk bu gibi etkinlikleri, sabırla kurallara uyduk ve yasakların kalkmasıyla birlikte etkinliklerimize start verdik. Tüm doğaseverleri bizler Takoran Vadisi’ne bekliyoruz."

Takoran Vadisi, 1 Haziran’da yasakların kalkmasıyla ziyaretçilere açıldı.

Akçalı, yerel işletmecilerin yavaş yavaş teknelerle hizmet vermeye başladığını ama yeteri kadar yatırım yapılmadığı için birçok eksiklik olduğunu vurgulayarak, açıklamasına şöyle devam etti:

  • "Buraya gerek Valiliğin, Büyükşehrin, Siverek Belediyesinin ve kaymakamlığın buraya biraz daha yatırım yapmaları lazım. Kanyonlarda lavaboların, tuvaletlerin, duşakabinlerin, veya kamp yapılacak, kamp alanlarının bir an önce hazırlanmaları gerek ki buraya çok daha rahat turizmi acentelerinin rahatlıkla insanları buraya getirip pazarlayabilsin. İnsanlar bu saklı cenneti keşfedebilsin."

Takoran Vadisi, 1 Haziran’da yasakların kalkmasıyla ziyaretçilere açıldı.

Türkiye’nin birçok şehrini ve Avrupa’nın birçok ülkesini gezdiğini ama Takoran Vadisi ve kanyonları gibi harika doğa alanlarını görmediğini söyleyen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı İlyas Yolbaş, "Burası bir harika, kamp alanları, su sporları gibi bir çok faaliyet burada yapılabilir. Burası özelikle aileler kendi çocuklarıyla rahatlıkla gelip kalabilir. Beş yıldızlı otellerde gidip tatil yapacaklarına, çocuklarıyla gelip buralarda kamp yapsalar, çocuklarını doğaya alıştırırlar. Burası da doğayla iç içe olan mükemmel bir ortam" ifadelerini kullandı.

Takoran Vadisi, 1 Haziran’da yasakların kalkmasıyla ziyaretçilere açıldı.

Yatırım eksik

Takoran Vadisi’nin çok güzel olduğunu ama yeterince yatırım yapılmadığına dikkat çeken İlyas Yolbaş, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Örneğin çadır kurmak için düz alan bulmakta zorlandık, yine aileler geldiğinden, özelikle bayanlar için ciddi lavabo eksikliği var, onun için acilen seyyar lavabolar yapılmalı. Bir de buraların çok güzel tanıtımı yapılmalı çünkü birçok insan burayı bilmiyor. Örneğin biz Diyarbakır’dan burası için geldik, bildiğimiz için geldik, eminim ki tanıtımı yapıldığı taktirde insanlar buraya çok fazla gelecek. Bölge insanı Akdeniz’e gideceğine burayı tercih edeceğinden eminim."

Abone Ol Google News
Atık suyla denizin rengi değişti

Atık suyla denizin rengi değişti

İSKİ'nin arıtma tesisinden akan sular koku oluşturmaya başladı.
Fabrika inşaatı başlıyor

Fabrika inşaatı başlıyor

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı.
2007yi yeniden tezgahlıyorlar!

2007'yi yeniden
tezgahlıyorlar!

'FETÖ imzalı provokasyonlar devreye alındı'
"Gösteriş ve gereksiz meydan okuma"

"Gösteriş ve gereksiz meydan okuma"

​Trump neden elinde İncil ile kiliseye yürüdü?
Türkiye'nin kararını bekliyoruz

Türkiye'nin kararını bekliyoruz

​Rusya'dan ikinci S-400 sevkiyatı için flaş açıklama.
Tarihler belli oldu

Tarihler belli oldu

​THY'nin yurtdışı uçuşları yeniden başlıyor.
'Pasif aşı' müjdesi

'Pasif aşı' müjdesi

​Kızılay Başkanı Kerem Kınık açıkladı.
Trafik kilitlendi

Trafik kilitlendi

İstanbul Haliç Köprüsü'nde korkutan yangın.
En kötü geride kaldı

En kötü geride kaldı

Mayıs ihracatı nisana göre yüzde 10,84 arttı.
Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Eski Refah Partisi'nin Genel Başkanlığını yapmıştı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye tam üye olarak kabul edildi

Türkiye tam üye olarak kabul edildi

​Sağlık Bakanlığı'dan flaş açıklama: Tescillenmiş oldu.
Tedbirleri duyurdu

Tedbirleri duyurdu

​Spor tesislerinde uygulanacak önlemler belirlendi.
Dev kredi paketi

Dev kredi paketi

​Kamu katılım bankaları da 4 kredi paketini hayata geçiriyor.
Araç sahibi<br>yapacak indirim

Araç sahibi
yapacak indirim

​Faizlerdeki indirim sonrası gözler ikinci elde.
Yeni çalışma modelleri gündemde

Yeni çalışma modelleri gündemde

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Yavuztürk açıkladı.
Pandemi <br>sürecinde bir ilk

Pandemi
sürecinde bir ilk

Zarifoğlu öğrenci sempozyumu yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.