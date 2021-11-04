Gündem Taksici-müşteri kavgası kamerada İstediği yere götürmeyen şoföre böyle tepki gösterdi
İSTANBUL

Taksici-müşteri kavgası kamerada: İstediği yere götürmeyen şoföre böyle tepki gösterdi

Esenyurt'ta bir taksi şoförü, trafiği bahane ederek müşteriyi istediği yere götüremeyeceğini söyledi. Duruma öfkelenen müşteri, kolundan tuttuğu taksi şoförüne hakaretler yağdırdı ve o anları da kendi cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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Haber Merkezi DHA
Taksici-müşteri kavgası kamerada: İstediği yere götürmeyen şoföre böyle tepki gösterdi
Yaşananlar müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçen salı akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, yağmurda yürümek istemeyen 2 kişi, taksiye binmek istedi. Bindikleri taksicinin, trafiğe girmek istememesi üzerine şoför ve yolcular arasında tartışma başladı.

"ÇAKALLIK YAPIYOR"

Ön koltuğa oturan yolcu, taksiciyi yolcu seçmekle suçlayıp, "Çakallık yapıyor" diyerek hakaret etmeye başladı. Yolcunun kolundan tutması üzerine taksi şoförü, "Öldürsen de çalışmıyorum" dedi. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından hakaretler yağdırarak şoförü zor durumda bırakan yolcu, araçtan iner inmez küfretmeye başladı. Yaşananlar ise şoföre zor anlar yaşatan kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksici trafiği görünce aldığı yolcuyu 'çalışmıyorum' diyerek indirmeye çalıştı
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Taksici trafiği görünce aldığı yolcuyu 'çalışmıyorum' diyerek indirmeye çalıştı
Esenyurt'ta trafiğin yoğun olduğu güzergaha girmek istemeyen taksi sürücüsü ile yolcu arasında tartışma çıktı.

Yolcuyu araca aldığı halde yoğun trafik nedeniyle gitmek istediği yere götürmeyen taksici, çalışmadığını belirterek müşterinin inmesini istedi. Taksici, 'Öldürsen de çalışmıyorum” derken, o anları görüntüleyen yolcu ise araçtan indikten sonra tepki gösterdi.


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