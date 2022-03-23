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İSTANBUL

Taksiciyle yolcuların tartışması kamerada: Sabaha kadar seni mi gezdireceğim?

Kağıthane'de, taksi şoförü ile yoğun trafiği gerekçe göstererek yarı yolda indirmek istediği yolcuları abla-kardeş arasında tartışma çıktı. Kadınlardan biri gideceği yerde indikten sonra diğeri bir süre gittiği takside şoförle tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü hakaretler ederek yolcusunu eşyalarıyla birlikte taksiden attı. Taksici gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Taksiciyle yolcuların tartışması kamerada: Sabaha kadar seni mi gezdireceğim?
Yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün 21.00 sıralarında gerçekleşti. İşten çıktıktan sonra ablası ile birlikte 34 THA 12 plakalı taksiye binen Büşra B., taksi şoförüne kendisinin Sanayi Mahallesi'nde ineceğini, ablasını ise Seyrantepe götürmesini söyledi.

İddiaya göre; bir süre ilerledikten sonra taksi şoförü Büşra B'ye, gitmek istediği yerde yoğun trafik olduğunu gerekçe göstererek inmesini istedi. Bunun üzerine Büşra B. ve ablası, taksi şoförü ile tartışmaya başladı.

Kağıthane'de tartıştığı müşteriyi taksiden attı: Beğenmiyorsan inersin seni mi gezdireceğim sabaha kadar
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Kağıthane'de tartıştığı müşteriyi taksiden attı: Beğenmiyorsan inersin seni mi gezdireceğim sabaha kadar
Kağıthane'de, taksi şoförü ile yoğun trafiği gerekçe göstererek yarı yolda indirmek istediği yolcuları abla-kardeş arasında tartışma çıktı. Kadınlardan biri gideceği yerde indikten sonra diğeri bir süre gittiği takside şoförle tartışmaya devam etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü hakaretler ederek yolcusunu eşyalarıyla birlikte taksiden attı. Taksici gözaltına alınırken, yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


"BEĞENMİYORSAN İNERSİN"

Taksi şoförü, Büşra B'ye, "Beğenmiyorsan inersin, para da vermezsin. Sabaha kadar seni mi gezdireceğim? Mazot olmuş 30 lira. Seyrantepe'ye gideceğim, alternatif yol var. 2 dakika yürüsen ne olacak? 20 lira vereceksiniz, esir alıyorsunuz insanları" diyerek tepki gösterdi.

Büşra B. ise taksiden inmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü Büşra B'yi gitmek istediği adrese götürdü.

ARAÇTAN İNDİRDİ


Büşra B. indikten sonra taksi şoförü, ablasını götürmek üzere Seyrantepe istikametine ilerlemeye başladı. Bu sırada ablası ile taksi şoförü arasındaki tartışma yol boyunca devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü, yolun yarısında durup yolcuyu araçtan indirdi.

GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre; bir yandan hakaret eden taksi şoförü, bir yandan da Büşra B'nin ablasının eşyalarını taksiden dışarıya attı. Bunun üzerine kadın, polisi arayarak taksi şoföründen şikayetçi oldu. Olayın yaşandığı yere hızla gelen polis ekipleri, taksi şoförünü gözaltına aldı.

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