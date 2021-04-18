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Gündem Taksim Cami ramazanın son cuması ibadete açılıyor
İSTANBUL

Taksim Camii ne zaman açılıyor?

Taksim Cami ramazanın son cuması ibadete açılıyor

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve son hazırlıkları yapılan cami, ramazan ayının son cuma günü ibadete açılacak. Caminin içerisinde yer alan kapıların montajında sona yaklaşılırken çelikten yapılan 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre enindeki ana çelik kapı hazırlandı ve yerine takılacak. Temizlik çalışmalarına başlanan caminin çevresindeki peyzaj çalışmaları da devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Taksim Camii ne zaman açılıyor?
Taksim Camii

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı caminin yapımında sona yaklaşıldı.

Boyama tamamlandı iskeleler söküldü

2 bin 482 metrekare arsa alanına yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip camideki çalışmalar, Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediyor.

Caminin içerisindeki boyama işlemleri tamamlandı. Namaz alanı ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takma işleri bitti. Camide yer alan iskeleler ise söküldü.

Hat yazılarının montajı tamam

Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazılarının montajı yapıldı, yerine takıldı ve boyama işleri bitirildi.

Caminin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al‐i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr suresinin 20-24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa suresi 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd suresinin 24'üncü ayeti yer alıyor.

Halıların döşenmesine geçilecek

Caminin iç alanına 6 hat levha asıldı. Hat levhalarında Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazıyor.

Cami için özel olarak yaptırılan halıların imalatı tamamlandı ve döşenmesine başlanacak.

Caminin mihrabının yapımı bitirildi, minber ve vaaz kürsüsündeki taş kaplama işleri tamamlandı. Ayrıca caminin içerisindeki avizenin montajı yapılacak.

Bodrum katlardaki taş ve ahşap kaplama işlerinde de sona gelinirken caminin elektrik ve mekanik testleri tamamlandı.

Ramazanın son cuması açılacak

Caminin içerisinde yer alan kapıların montajında sona yaklaşılırken çelikten yapılan 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre enindeki ana çelik kapı hazırlandı ve yerine takılacak.

Temizlik çalışmalarına başlanan caminin çevresindeki peyzaj çalışmaları da devam ediyor.

Son hazırlıkları yapılan ve 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği cami, ramazan ayının son cuma günü ibadete açılacak.

Taksim Camii’nin yüzde 99’u tamam
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Taksim Camii’nin yüzde 99’u tamam

Taksim Cami tüm heybetiyle 11 ayın sultanına hazırlanıyor
OYNAT 00:59
Taksim Cami tüm heybetiyle 11 ayın sultanına hazırlanıyor
Dört yıl önce temeli atılan Taksim Camii inşaatının yüzde 99'u tamamlanırken caminin, 11 ayın sultanı Ramazan ayında açılması planlanıyor. Cami inşaatındaki son durum havadan çekilen görüntülere yansıdı. Dış cephenin tamamlandığı ve ince işçiliğin yapıldığı görüldü.
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