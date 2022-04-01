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Gündem Taksim Camiinde ilk teravih namazı kılındı
İSTANBUL

Taksim Camii'nde ilk teravih namazı kılındı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Taksim Camii'nde ilk teravih namazı kılındı.

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Haber Merkezi DHA
Taksim Camiinde ilk teravih namazı kılındı
Taksim Camii'nde ilk teravih namazı kılındı

Teravih namazı için Taksim Camii'ne gelen vatandaşlar, ezan vaktine yakın camiye girmeye başladı.

Çok sayıda kadın ve çocuğun da Taksim Camii'ne geldiği görüldü. Namaz öncesinde, ramazan ayının önemine ilişki vaaz verildi.

Teravih namazı için Taksim Camii'ne gelen Taha Yusuf Aydın, "Heyecanlıyız. Ramazan ayının ilk teravih namazı olacak. İki yıldır pandemi vardı, bir araya gelemiyorduk. İnşallah artık birlikte namaz kılmaya devam edeceğiz. Taksim Camii'nde ilk olacak, çok heyecanlıyım" dedi.


Hasan Deniz, "Dünya zor zamanlardan geçiyor. Bu zamanlarda, birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. Ramazan ayını birlik içerisinde geçirmeliyiz" diye konuştu.

Filiz Yayla ise "Taksim Camii'nde ilk teravih namazımız. Allah, hepsini sağlıkla kılmayı nasip etsin. Coşkuluyuz, toplu olarak namaz kılacağız. Bundan daha güzel bir şey var mı?" ifadelerini kullandı.

Ayasofya Camii'nde 88 yıl sonra teravih namazı edâ edildi
FOTOĞRAF 7
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 88 yıl sonra ilk kez kılınan teravih namazında vatandaşlar caminin içinin yanı sıra Sultanahmet Meydanı'nı da doldurdu.
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\"Fethin sembolü\" olarak anılan ve 86 yılın ardından yeniden ibadete açılan camide, salgın nedeniyle 2 sene gecikmeli olarak kılınan teravih namazının heyecanı yaşandı.
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Vatandaşlar, ilk teravihte saf tutmak için akşam namazıyla beraber camiye gelmeye başlarken, yatsı ezanına 30 dakika kala Ayasofya-i Kebir Camii tamamen doldu.
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Görevlilerin camiye girişleri kapatması üzerine vatandaşlar namazı Sultanahmet Meydanı'nda kılmak durumunda kaldı. Birçok kişi meydan ile yeşil alanlarda yanlarında getirdikleri seccade ve kartonların üzerinde saf tuttu.
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Öte yandan cami içerisinde namaz öncesinde salatüselam getirildi, kelime-i tevhid ile Kur'an-ı Kerim okundu.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yatsı namazı öncesinde camiye geldi.<br>
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazını kıldırdı.
Ayasofya Camii'nde 88 yıl sonra teravih namazı edâ edildi
Ayasofya Camii'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazını, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cemaat teravih için camiyi doldurdu. Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında teravihler iki senedir cami ve mescitlerde kılınamadı. Ramazan ayı boyunca beş vakit namaz olduğu gibi teravih namazı da camilerde cemaatle kılınacak.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıllık teravih hasreti meydana taştı
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Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıllık teravih hasreti meydana taştı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 88 yıl sonra ilk kez kılınan teravih namazında vatandaşlar caminin içinin yanı sıra Sultanahmet Meydanı'nı da doldurdu. Vatandaşlar, ilk teravihte saf tutmak için akşam namazıyla beraber camiye gelmeye başlarken, yatsı ezanına 30 dakika kala Ayasofya-i Kebir Camii tamamen doldu.

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