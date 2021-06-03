Gündem Taksim Camiine turistlerden yoğun ilgi Bu benim için büyük bir sürpriz oldu
İSTANBUL

Taksim Camii'ne turistlerden yoğun ilgi: Bu benim için büyük bir sürpriz oldu

İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen Taksim Camii, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Endonezyalı Wedaa Dapty, "Bu benim için büyük bir sürpriz oldu çünkü daha geçen cuma günü açılmış. Caminin içi muhteşem" dedi. Cibuti'den gelen Fatiha Dawa da, "Caminin güzelliğine şahit olmak güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Taksim Camiine turistlerden yoğun ilgi: Bu benim için büyük bir sürpriz oldu
Taksim Camii'ne vatandaşların yanı sıra turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 28 Mayıs'ta, kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Taksim Camii'ne vatandaşların yanı sıra turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin farklı illerinden camiyi görmek için gelen vatandaşların yanı sıra yabancı ziyaretçilerin bir bölümü de namaz vakti camide saf tutuyor. Bazı turistler de caminin önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Taksim Camii’nin ilk mahyası: Elhamdülillah
GÜNDEM
Taksim Camii’nin ilk mahyası: Elhamdülillah

AA

Endonezya'dan Türkiye'ye turistik gezi için gelen Wedaa Dapty, caminin dizaynını çok beğendiğini dile getirdi. Dapty, "Bu benim için büyük bir sürpriz oldu çünkü daha geçen cuma günü açılmış. Caminin içi muhteşem" diye konuştu.

AA

Fetih coşkusu bu yıl bir başka
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Fetih coşkusu bu yıl bir başka

Cibuti'den gelen Fatiha Dawa da ailesiyle camiyi gezdiklerini ve içeride ibadet ettiklerini kaydetti. Dawa, "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Caminin güzelliğine şahit olmak güzel bir duygu." dedi.

Libya'dan gelen Zahra İndi de ailesiyle ziyaret ettiği caminin mimarisini beğendiğini dile getirdi.

Taksim Camii'nde ilk Cuma namazında Fetih Suresi okundu
OYNAT 07:59
Taksim Camii'nde ilk Cuma namazında Fetih Suresi okundu
Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı. İlk Cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, namazda Fetih Suresi'ni okudu.


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