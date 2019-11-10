Gündem Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açıkladı Taksim Camisi 2020de açılacak
POLİTİKA İSTANBUL

​Taksim Camii'nin kaba inşaatı tamamlandı! ​Taksim Camisi ne zaman ibadete açılacak?

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açıkladı: Taksim Camisi 2020'de açılacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kaba inşaatı tamamlanan Taksim Camisi hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Caminin mermer kaplama işleminin yüzde 90'ı bitti, yıl sonu itibariyle tamamlanacak. 2020 yılının yazında Taksim Camisi ibadete inşallah açılacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Temeli 17 Şubat 2017'de atılan yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camii'nin yapımı devam ediyor.
Temeli 17 Şubat 2017'de atılan yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camii'nin yapımı devam ediyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Taksim Camisi'nin dış cephe mermer kaplama işleminin yüzde 90'ının bittiğini, gelecek yıl yaz aylarında ibadete açılmasının planlandığını kaydetti.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı devam ediyor.

61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması yapılması için de iskele kuruldu.

Kaba inşaatı tamamlanan camide mermer kaplama ve çelik işçilik çalışmaları sürüyor, 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması yapılması için de iskele kuruldu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kaba inşaatı tamamlanan Taksim Camisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Caminin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü, belediye olarak caminin yapımındaki her aşamayı takip ettiklerini anlatan Yıldız, "Caminin dış cephesindeki mermer kaplama çalışmaları devam ediyor. Caminin mermer kaplama işleminin yüzde 90'ı tamamlandı. Yıl sonu itibariyle caminin dış cephe mermer kaplaması tamamlanacak" diye konuştu.

Taksim Camisinin kaba inşaatı tamamlandı.

Yıldız, camide sıva çalışmalarının da devam ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

  • ''Yine caminin içerisinde çelik konstrüksiyon döşemesi çalışmaları başladı. Kubbelerin kurşun kaplamaları tamamlandı. Saçaklarda düzenleme çalışmaları devam ediyor. Cami yavaş yavaş kendisini gösteriyor. İşçiler çok titiz çalışıyor. O estetik katkı önemseniyor. Yıl sonunda özellikle ocak ayında hat, tezyinat, süsleme gibi aşamalara başlanacak. Tabii bunlar ince işçilik olduğu için içeride yapılacak olan düzenlemeler biraz zaman alacaktır. Çünkü caminin Taksim'e yakışan bir estetik ve zarafette olması gerekiyor. Buraya yerli yabancı pek çok misafirimiz gelecek, camiyi ziyaret edecekler. Cami ibadet mekanının yanında kültür-sanat alanı da olacak. 2020 yılının yazında Taksim Camisi ibadete inşallah açılacak.''

Kaba inşaatı tamamlanan camide mermer kaplama ve çelik işçilik çalışmaları sürüyor, 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması yapılması için de iskele kuruldu.

Beyoğlu'nun önemli bir yer olduğunu dile getiren Yıldız, sözlerini, "Taksim, kilisesiyle, camisiyle, bütün inançların, farklı kültürlerin, farklı yaşam tarzlarının kendisini ifade ettiği bir yer. Taksim Camisi de bu anlamda tamamlayıcı bir unsur olacak" diye tamamladı.

Taksim Camisi 2020'de açılacak
FOTOĞRAF 13
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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Taksim Camisi'nin dış cephe mermer kaplama işleminin yüzde 90'ının bittiğini, gelecek yıl yaz aylarında ibadete açılmasının planlandığını kaydetti.
Title
Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı devam ediyor.
Title
Kaba inşaatı tamamlanan camide mermer kaplama ve çelik işçilik çalışmaları sürüyor, 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması yapılması için de iskele kuruldu.
Title
Caminin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü, belediye olarak caminin yapımındaki her aşamayı takip ettiklerini anlatan Yıldız, Caminin dış cephesindeki mermer kaplama çalışmaları devam ediyor. Caminin mermer kaplama işleminin yüzde 90'ı tamamlandı. Yıl sonu itibariyle caminin dış cephe mermer kaplaması tamamlanacak diye konuştu.
Title
Yıldız, camide sıva çalışmalarının da devam ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:
Title
''Yine caminin içerisinde çelik konstrüksiyon döşemesi çalışmaları başladı. Kubbelerin kurşun kaplamaları tamamlandı. Saçaklarda düzenleme çalışmaları devam ediyor. Cami yavaş yavaş kendisini gösteriyor. İşçiler çok titiz çalışıyor. O estetik katkı önemseniyor. Yıl sonunda özellikle ocak ayında hat, tezyinat, süsleme gibi aşamalara başlanacak. Tabii bunlar ince işçilik olduğu için içeride yapılacak olan düzenlemeler biraz zaman alacaktır. Çünkü caminin Taksim'e yakışan bir estetik ve zarafette olması gerekiyor. Buraya yerli yabancı pek çok misafirimiz gelecek, camiyi ziyaret edecekler. Cami ibadet mekanının yanında kültür-sanat alanı da olacak. 2020 yılının yazında Taksim Camisi ibadete inşallah açılacak.''
Title
Beyoğlu'nun önemli bir yer olduğunu dile getiren Yıldız, sözlerini, Taksim, kilisesiyle, camisiyle, bütün inançların, farklı kültürlerin, farklı yaşam tarzlarının kendisini ifade ettiği bir yer. Taksim Camisi de bu anlamda tamamlayıcı bir unsur olacak diye tamamladı.
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Taksim Camisi 2020'de açılacak
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Taksim Camisi'nin dış cephe mermer kaplama işleminin yüzde 90#39;ının bittiğini, gelecek yıl yaz aylarında ibadete açılmasının planlandığını kaydetti.


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