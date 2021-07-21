Taksim Camisi’nde ilk bayram namazı kılındı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından mayıs ayında resmi olarak ibadete açılan Taksim Camisi’ne sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak için geldi. Kentin pek çok yerinden vatandaşın yanı sıra farklı ülkelerden yabancı uyruklu kişilerin de namaz için camiye geldiği görüldü. İrat edilen hutbe ve kılınan bayram namazı sonrası cemaat, camide bayramlaştı. Koronavirüs tedbirleri gereğince cami içerisine sınırlı sayıda vatandaş alınırken, bazı vatandaşlar cami avlusunda ve önünde saf tuttu. Namaz, Kovid-19 tedbirleriyle kılındı. Bayram namazı sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.
AYASOFYA DOLDU TAŞTI
- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Kurban Bayramı namazı binlerce vatandaşın katılımıyla ikinci kez eda edildi. İstanbul’un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453’ten 1934’te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren ve geçen yıl 24 Temmuz’da cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, 2. kez Kurban Bayram namazı heyecanı yaşandı. Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kılmak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelmeye başladı. İstanbul’un yanısıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, Ayasofya Meydanı’nı doldurdu. Camiye giden çeşitli bölgelerde kurulan güvenlik noktalarında da yoğunluk oluştuğu gözlendi. Caminin içi bayram namazı vaktinden önce doldu. Vatandaşlar ve turistler caminin dışında beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde namaz kılmak için saf tuttu. Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi imamlarından Mücahit Topçuoğlu kıldırdı. Topçuoğlu namazdan sonra minbere sol elinde kılıç tutarak, hutbe okudu. Namazın ardından vatandaşlar hep birlikte tekbir getirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bayram namazını, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldı. Öte yandan, Tarihi Yarımada’nın önemli simgelerinden Süleymaniye Camisi’nde de İstanbullular Kurban Bayramı namazını eda etti.