Taksim Camisi’nde ilk bayram namazı kılındı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından mayıs ayında resmi olarak ibadete açılan Taksim Camisi’ne sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak için geldi. Kentin pek çok yerinden vatandaşın yanı sıra farklı ülkelerden yabancı uyruklu kişilerin de namaz için camiye geldiği görüldü. İrat edilen hutbe ve kılınan bayram namazı sonrası cemaat, camide bayramlaştı. Koronavirüs tedbirleri gereğince cami içerisine sınırlı sayıda vatandaş alınırken, bazı vatandaşlar cami avlusunda ve önünde saf tuttu. Namaz, Kovid-19 tedbirleriyle kılındı. Bayram namazı sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.

AYASOFYA DOLDU TAŞTI