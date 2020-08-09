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Gündem Taksim Meydanında pes dedirten olay Bayılma numarası yapıp vatandaşı sömürdü
İSTANBUL

Taksim Meydanı'nda pes dedirten olay: Bayılma numarası yapıp vatandaşı sömürdü

Vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan şahsın yöntemi pes dedirtti. İstanbul Taksim Meydanı'nda kendisine simitçi süsü veren bir kişi, yere düşüp bayılma numarası yaparak insanlardan para almaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Dilencinin vatandaşı kandırdığı o anlar kameralara takıldı.
Dilencinin vatandaşı kandırdığı o anlar kameralara takıldı.

Taksim Meydanı'nda elinde bayat simitlerin olduğu tepsiyi taşıyan ve kendisine simit satarak geçimini sağlayan seyyar satıcı imajı veren bir kişi, yere düşerek bayılma numarası yapıp insanlara duygu sömürüsü yaptı. İnsanların önünde kendisini bir anda yere atan kişinin tepsisinde bulunan simitler yere saçılırken yere düşen kişinin ağzından, daha önce sürdüğü bir madde nedeniyle kırmızı sıvı aktı.

Sağır ve dilsiz dilencinin dili zabıtayı görünce açıldı
GÜNDEM
Sağır ve dilsiz dilencinin dili zabıtayı görünce açıldı

  • Ağzından kan geldiği izlenimini oluşturan kişi, bu şekilde vatandaşları hasta olduğuna inandırmaya çalıştı. Yere düşen kişinin yanına koşan 3 kadın, simitçiye yardım etti.

Dilenci, zabıtayı görünce kendisini yere bıraktı
OYNAT 00:59
Dilenci, zabıtayı görünce kendisini yere bıraktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dilencilik yapan kadın, bulunduğu yere gelen zabıta görevlilerini görünce ağlayıp, kendini yere bıraktı. Ekiplerin uğraşları sonucu bulunduğu yerden kalkan dilenci, uzaklaşarak kaçtı.

Para aldıktan sonra yerden kalktı

Sonrasında ise kadınlardan bir tanesi yerde yatan kişiye bir miktar para verdi. Para aldıktan sonra bulunduğu yerden kalkan kişi, 10 dakika sonra İstiklal Caddesi'nde aynı oyunu tekrarladı. Bölgede görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polis ekipleri, vatandaşları bu tür kişilere karşı uyardı.

Kumaşlardan yaptığı sahte bebekle dilenen dilenci kıskıvrak yakalandı
OYNAT 00:48
Kumaşlardan yaptığı sahte bebekle dilenen dilenci kıskıvrak yakalandı
Pendik'te dilencilere yönelik çalışma yapan zabıta ekipleri karşısına çıkan manzarayla şaşkına döndü. Kumaştan yaptığı sahte bebekle dilenerek insanların duygularını istismar eden kadın dilenci zabıta tarafından yakalandı.


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