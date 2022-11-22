Taksim saldırısında beş tutuklama daha: O yabancılar hakkında idari inceleme başladı

İstiklal Caddesi’nde terör saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor. Patlamaya ilişkin, “Hüsam” kod adlı teröristin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24’e yükseldi.

O yabancılar hakkında idari inceleme başladı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nca İstiklal Caddesi’nde yabancı uyruklu 3 kişinin “toplumsal infial yaratacak şekilde video çekip, sosyal medyada paylaştığı” iddiasıyla ilgili idari işlem başlatıldığı açıklandı. Göç İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Emniyet teşkilatımızla koordineli bir şekilde yapılan araştırma neticesinde; ülkemizi ziyaret amacıyla bulunan 3 turist tarafından İstiklal Caddesi’nde, sosyal medyada beğeni alma amacıyla çekildiği değerlendirilen mizahi videonun çekim tarihinin, bombalı terör saldırısından önce olduğu tespit edilmiştir. Paylaşımın dil ve anlam bütünlüğünü göz ardı ederek ‘bombalı paket şakası’ olarak kamuoyuna yansıtanların, özünde bir ‘kapkaç şakası’ olduğu anlaşılan görüntülerin terör saldırısından sonraki bir tarihte sorumsuzca paylaşılmasının ve ülkemizdeki sosyal medya provokatörleri tarafından da dolaşıma sokulmasının kabul edilebilir herhangi bir tarafı bulunmamaktadır” denildi.

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