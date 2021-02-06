Gündem Taksimde taşkınlık çıkaran alkollü kadın polislere zor anlar yaşattı
İSTANBUL

Taksim’de taşkınlık çıkaran alkollü kadın polislere zor anlar yaşattı

Taksim'de, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala, polislere zor anlar yaşatan ve ısrarla maske takmayan alkollü kadın, uzun uğraşlar sonunda taksiye bindirilerek evine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.
Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Taksim Meydanı’nda, dün saat 20.45 sıralarında iddiaya göre, alkollü olan bir kadın yere oturarak çevreye laf atmaya başladı. Taşkınlık yapan kadını gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Güven timlerine bağlı polis ekipleri olay yerine gelerek kadını ikna etmeye çalıştı.

Polislere hakaret etti

Eşyalarını kaybettiğini ve gitmek istemediğini söyleyen kadın, polis ekiplerine de hakaret etti. Ailesine ulaşan polis ekipleri kadının ev adresini öğrenerek taksiye bindirdi. Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala kadın taksiyle eve gönderildi.

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