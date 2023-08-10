Taksim'deki sapkın provokatörlere villada baskın: Sahte dolar saçıp görüntülerini paylaşan 13 kişi adliyede

Beyoğlu'nda kalabalık arasında maske takıp dolar dağıtan 13 kişi gözaltına alındı
İstiklal Caddesi'nde yürüyen yüzü maskeli sapkın bir provokatör grup, dolar dağıtıp o anları sosyal medyada paylaşmıştı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, yüzü maskeli kişilerin bir sosyal medya platformu kullanıcıları oldukları tespit edildi.
Polis villaya düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda maske ile üzerinde geçersiz ibaresi olan dolar ve kıyafetler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler 'Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek' suçundan adliyeye sevk edildi.