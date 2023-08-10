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Taksim'deki sapkın provokatörlere villada baskın: Sahte dolar saçıp görüntülerini paylaşan 13 kişi adliyede

Taksim İstiklal Caddesi'nde dolar saçıp sosyal medya için görüntü çekenlere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı. Villada yaşayan sapkın provokatörlerin çektikleri görüntüler sayesinde yüksek gelir elde ettiği saçılan dolarların ise sahte olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler 'Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek' suçundan adliyeye sevk edildi.

14:22 . 10/08/2023 Perşembe
DHA
Beyoğlu'nda kalabalık arasında maske takıp dolar dağıtan 13 kişi gözaltına alındı

Beyoğlu'nda kalabalık arasında maske takıp dolar dağıtan 13 kişi gözaltına alındı

İstiklal Caddesi'nde yürüyen yüzü maskeli sapkın bir provokatör grup, dolar dağıtıp o anları sosyal medyada paylaşmıştı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, yüzü maskeli kişilerin bir sosyal medya platformu kullanıcıları oldukları tespit edildi.

Polis araştırmalarını derinleştirince, şüphelilerin Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde bir villa kiraladıklarını, bu villayı dekore ederek pornografik içerikler üretilen bir sosyal medya hesabına videolar çektikleri, bu videoları söz konusu platformda paylaştıkları ve paralı üyelik sistemi ile görüntüleri izleyenler üzerinden kazanç sağladıklarını belirledi. 
Saçılan dolarlar da sahte çıktı

Polis villaya düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda maske ile üzerinde geçersiz ibaresi olan dolar ve kıyafetler ele geçirildi.  

Gözaltına alınan şüpheliler 'Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek' suçundan adliyeye sevk edildi.





#taksim
#sahte dolar
#istiklal caddesi
#provokatör
34 dakika önce
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