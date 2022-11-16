Gündem Taksimdeki terör saldırısının sembolü bebek ve annesi taburcu oldu
İSTANBUL

Taksim'deki terör saldırısının sembolü bebek ve annesi taburcu oldu

Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamada parçalanan bebek arabasının sahibi 3 yaşındaki Almeda Sinan ve annesi Dilay Sinan yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Almeda Sinan ve annesi Dilay Sinan taburcu oldu.

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Haber Merkezi İHA
Taksimdeki terör saldırısının sembolü bebek ve annesi taburcu oldu
Taksim'deki terör saldırısının sembolü bebek ve annesi taburcu oldu

Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.
3 yaşındaki Almeda Sinan, anne Dilay Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalışmıştı.


Anne, baba ve 3 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça olmuştu. Yaralı bebek ve anne Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, baba da bir kulağındaki duyma melekesini kaybetmişti.

ALMEDA VE ANNESİ TABURCU OLDU

Ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Almeda ve annesi Dilay Sinan’ın tedavileri tamamlanarak hastaneden taburcu edildi.


Eşi Taner Sinan tarafından tekerlekli sandalyeyle taşınan anne Dilay Sinan aracına bindi. Almeda Sinan, Dilay Sinan ve Taner Sinan daha sonra hastaneden ayrıldı.

İstanbul'daki terör saldırısını yapan kadın şüphelinin olay yerine geliş görüntüleri ortaya çıktı
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İstanbul'daki terör saldırısını yapan kadın şüphelinin olay yerine geliş görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin patlamadan önce olay yerine gelişi ve patlamanın ardından uzaklaştığı görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz Pazar günü İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bırakan ve patlamadan sonra yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu Alham Albashir'in patlamadan önce güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı.

İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası yaşanan panik anları kamerada
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İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası yaşanan panik anları kamerada
Beyoğlu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

Patlama nedeniyle yaralılar olduğu öğrenildi.

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