Gündem Taksimetresi güncel olmayan sürücü Yüzde 36 zam geldiyse ilave ediyoruz
İSTANBUL

Taksimetresi güncel olmayan sürücü: Yüzde 36 zam geldiyse ilave ediyoruz

İstanbul’da sivil trafik ekiplerinin denetiminde taksimetresinin güncel olmadığı anlaşılan taksi sürücüsü, “Yüzde 36 zam geldiyse ilave ediyoruz" dedi. Polis denetimini gördükten sonra taksimetre açtığı öne sürülen taksici ise, "Memur bey taksimetreyi açtığımı zannediyor. Aynayı düzelttim" diyerek kendini savundu.

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Haber Merkezi İHA
Taksimetresi güncel olmayan sürücü: Yüzde 36 zam geldiyse ilave ediyoruz
Eminönü otobüs durakları önünde gerçekleştirilen denetimde kurallara uymayan taksi sürücüleri tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Eminönü otobüs durakları önünde gerçekleştirilen denetimde kurallara uymayan taksi sürücüleri tespit edildi.

Denetimde, taksimetre açmayan 2 sürücüye 888 TL, taksimetre ayarı güncel olmayan ve emniyet kemeri takmayan 1 sürücüye bin 84 TL, plakası yönetmelikte belirlenen niteliklerde olmayan bir sürücüye ise 750 TL para cezası kesildi. Ceza yiyen sürücüler kendilerini çeşitli bahanelerle savundu.

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"Taksimetreyi yeni açmadım, aynayı düzelttim"

Denetim noktasını görünce taksimetre açtığı öne sürülen taksici Murat Özergin, “Pazarlık yapmadım. Yolcuyu Sarayburnu’nun biraz gerisinden aldım. Emniyet kemeri takmadım diye çevirdiler. Elimi aynaya uzattım. Memur bey taksimetreyi açtığımı zannediyor. Aynayı düzelttim. Taksimetreyi yeni açtığımı söylüyor. Taksimetre normalde açıktı” dedi.

"Yüzde 36 zam geldiyse ilave ediyoruz"

Kemer takmayan ve taksimetresi güncel olmayan Murat Can Özarslan, “Yolcuyu yeni aldım. Taksimetre açarak geldim. Taksimetre sıramız olduğu için daha taksimetremiz yapılmamış. Bazen onu kendi müşterimize söylüyoruz. Yüzde 36 zam geldiyse ilave ediyoruz. Yeni çıktığım için kemer takmayı unuttum. O konuda haklılar. Açıkçası maskeyi de takmadım” diye konuştu.

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