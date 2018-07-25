Taksisinde unutulan altınları sahibine teslim etti

Atatürk Havalimanı'nda çalışan taksi şoförü Yüksel Yalınız, dün öğle saatlerinde aracında bulduğu bir çanta içindeki yaklaşık 300 bin lira değerinde altın ziynet eşyalarını sahibine teslim etti.

Dün öğle saatlerinde havalimanı İç Hatlar Terminali önünde müşteri bekleyen Yalınız, çocuklarıyla aracına binen bir kadını Esenyurt'taki evine götürdü.

Yolcularını bıraktıktan sonra geriye manevra yapan Yalınız, arka bölümde çanta gördü. Çantayı kontrol eden şoför, içinde altın bulunduğunu tespit etti.

Sahibi saatler sonra Havalimanı'na geldi

Yalınız, bulduğu çantayı bağlı bulunduğu Atatürk Havalimani Taksiciler Kooperatifi yetkililerine teslim ederek, altınların sahibini beklemeye başladı.

Öğleden sonra havalimanına gelen çantanın sahibi Semiha Külekçi, görevlilerin yönlendirmesiyle kooperatife ulaştı.

"Altınların değeri 10 yıllık maaşıma denk geliyor"

Külekçi, altın dolu çantasını, onu tanıyan taksi şoförü Yalınız'dan teslim aldı. Yüksel Yalınız, sahibine teslim edeceği altınları çantaya koyarak, Külekçi'ye verdi.

Taksi şoförü Yalınız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimani Taksiciler Kooperatifine bağlı, başkasına ait araçta yevmiyeli çalıştığını, bulunan altının değerinin 10 yıllık maaşına denk geldiğini söyledi.

"Erzurum'da unuttum sandım"

Altınların sahibi Külekçi ise sabah uçakla Erzurum'dan İstanbul'a geldiğini, önce altın dolu çantayı terminal tuvaletinde unuttuğunu sandığını belirtti.

Esenyurt'taki evine gittikten 2 saat sonra çantanın olmadığını fark ettiğini kaydeden Külekçi, "En son ihtimal takside unuttuğumu düşündüm. Çantamı bir Erzurum'da bir de taksi ücretini öderken çıkarmıştım. Havalimanına geldikten sonra güvenlik görevlilerine durumu söyledim. Taksiciler bizi buraya yönlendirdi. Dernek başkanı Fahrettin Can ile telefonda görüştüm ve buraya geldim" dedi.

Taksi şoförünü görünce hemen tanıdığını ifade eden Külekçi, "Altınları kaybettiğimi anlayınca şoka girdim. Şoka girdiğim için bulup bulamayacağımı hiç düşünmedim. Allah'a bıraktım. Kaybolsaydı da nasipten çıkmış derdim. Gün parası ve ekmek parası gibi şeylerden tasarruf ettiğim birikimlerim çantadaydı. Çok mutluyum. Bize yardımcı olan Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifine ve başkanına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkani Fahrettin Can ise "Yüksel arkadaşımızı biz ayın değil yılın şoförü olarak göstermeyi planlıyoruz. Yılın şoförü olduğu için belki bu kadar altın veremeyiz ama ona küçük altın hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.