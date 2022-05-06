Taksiye binen yolculara 'bayram harçlığı' şoku: Hakkım helal olmasın

Yaşlı kadını yorulmadan sırtında taşıyan taksi şoförü Süleyman Güngör, \"Teyze, İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna beni götür deseydi ben gücüm yettiği yere kadar götürürdüm. İçimden, kalbimden öyle geldi ben de yardımcı oldum. Ben 24 saat çalışıyorum, yorulmuyorum. İstanbul’da taksicilik yapıyorum. Severek yapıyorum işimi. Ne zaman yardıma ihtiyacı olan birisini görsem yardımcı olurum. Ben 15 yıldır taksicilik yapıyorum. Yurt dışından gelen misafirlerimizi alırım, İstanbul’a ilk kez gelmişlerse gidecekleri yerlere götürürken İstanbul’u anlatıyorum. Çok mutlu oluyorlar. Onlar mutlu oldukça ben hafifliyorum ve yorgunluğum gidiyor, Airbus yolcu uçağı kullanmış gibi oluyorum. Eminim ki turist yolcularım ülkelerine döndüklerinde mutlaka benden iyi bahsediyorlar. Ben İstanbul’un en iyi taksicisiyim ve işimi severek yapıyorum\" diye ekledi.