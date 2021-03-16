Talas Belediyesi'nden 'Pandemiyle Bir Yıl Fotoğraf Sergisi'

Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’de gerçekleşen serginin açılışına Vali Şehmus Günaydın’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve çok sayıda davetli katıldı. Pandemiyi ve sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmalarını konu alan sergide pandemiyi anlatan haber ve fotoğrafların yanında salgında kullanılan tıbbi materyaller de sergilendi. “COVİD-19 yoğun bakım servisinin de yer aldığı sergide ayrıca sağlık çalışanlarının sergilediği fedakarlığı anlatan kısa bir tiyatro gösterisi de sahnelendi.

“PANDEMİYLE BİR YIL HAFIZALARDA KALICI OLSUN”

Açılış öncesi kürsüye gelerek konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak her yılkinden farklı bir Tıp Bayramı yaşandığına dikkat çekti. “Dünya tarihinde daha önce böyle bir salgın görülmemiş.” diyen Başkan Yalçın, sağlık çalışanları açısından geçen bir yılın oldukça zorlu yaşandığını ifade ederek fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti. “Pandemiyle Bir Yıl” sergisi hakkında bilgi veren Başkan Yalçın, “Bu bir yılın hafızalarda daha iyi kalması açısından hem dünyadan hem ülkemizden hem Kayseri’den hem de Talas’tan 84 fotoğrafı bir araya getirerek sizinle paylaşmak istedik.” dedi.

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AŞI İÇİN ERÜ’YÜ TEBRİK

Konuşmasına aşı çalışmalarıyla devam eden Başkan Yalçın, şunları söyledi: “Aşı çalışmalarından dolayı Erciyes Üniversitemize çok teşekkür ediyoruz. Tüm branşlardaki doktorlarımız şu süreçte çok büyük fedakârlık gösterdiler. Bu dünya tarihinde çok önemli bir olay olarak tarihe geçti. Hekimimizde laborantımıza, hemşiremizden temizlik elamanına kadar haklarını bize helal etsinler. Çok teşekkür ederiz.”

“ENGİN DÜŞÜNCESİNDEN DOLAYI BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR EDERİM”

Daha sonra kürsüye gelen İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Başkan Yalçın’ın sağlıkçılara verdiği önem ve desteğe dikkat çekti. “Sağlıkçılara gösterdiği bu engin düşüncesinden dolayı Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın Bey’e teşekkür ederim.” diyen Benli, “Ben Tüm çalışma arkadaşları adına burada yapılan teşekkürleri kabul ediyor ve iletiyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.

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Benli’den sonra konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, pandemi sergisinden övgüyle söz ederek Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Çalış şunları söyledi: “Öncelikle bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Bu sergide iki tane tema var birincisi pandemi, ikincisi sağlık çalışanları. Bu duyarlılığından dolayı Başkan Yalçın’a çok teşekkür ediyoruz.”

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN BAŞKAN YALÇIN’A TEBRİK

Düzenlenen sergiden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç: “Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik göstermiş olduğu hassasiyetinden dolayı Mustafa Yalçın Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi. Son olarak konuşan Vali Şehmus Günaydın, pandemi ile ilgili uyarılarda bulundu. “Elde ettiğimiz kazanımların devam etmesi ve daha fazla kazanım etmek için uyarılara daha fazla dikkat etmemiz gerek” diye konuşan Günaydın, “Sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını buradan bir kez daha kutluyorum. Bir yıl boyunca ortaya koydukları çabandan dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.