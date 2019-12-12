Talat Atilla kaynağının CHP'li vekil olduğunu söyledi, Muharrem İnce '139 milletvekili töhmet altında' dedi

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li iddiası" sonrası gündeme gelen Gazeteci Talat Atilla, bir televizyon programında kaynağının CHP'li isim olduğunu söyledi.

Atilla katıldığı programda "Haber kaynağım bana 'Benim ismimi Rahmi Turan'a söyleyebilirsin' dedi. Ben de Rahmi Turan'ı aradım ve kendisine söyledim. Ben böyle bir tartışmanın öznesi olmaktan çok üzgünüm" açıklamasında bulundu.

Atilla, ''Kaynağım o bilgi Kılıçdaroğlu'na da gitti'' ifadesini kullandı.

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"139 milletvekili töhmet altında"

İddiaların odak noktasındaki isimlerden olan Muharrem İnce, iddialarla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

İnce’nin açıklaması şöyle;

-Talat Atilla katıldığı televizyon programında Saraya giden CHP'li haberinin kaynağının halen görevde bir CHP Milletvekili olduğunu, o ismi Rahmi Turan'a söylediğini açıklamıştır.

-Talat Atilla kendisine bu yalanı, kumpası aktaran bir Milletvekili varsa o ismi açıklamalıdır. Rahmi Turan kendisine söylenen isim kimse o ismi açıklamalıdır.

-Bu akşam 139 CHP Milletvekili töhmet altında bırakılmıştır, CHP Genel Merkezi Talat Atilla'nın dava açmasını beklemeden bu kişi hakkında dava açmalıdır.

Bu akşam 139 CHP Milletvekili töhmet altında bırakılmıştır, CHP Genel Merkezi Talat Atilla’nın dava açmasını beklemeden bu kişi hakkında dava açmalıdır.

— Muharrem İNCE (@vekilince) December 11, 2019

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OYNAT 00:00 Muharrem İnce: Bizans oyunu Muharrem İnce Külliye iddialarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. BiP'te paylaş

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