Gündem Talat Atilla kaynağının CHPli vekil olduğunu söyledi, Muharrem İnce 139 milletvekili töhmet altında dedi
POLİTİKA

Talat Atilla kaynağının CHP'li vekil olduğunu söyledi, Muharrem İnce '139 milletvekili töhmet altında' dedi

Talat Atilla kaynağının CHP'li vekil olduğunu söyledi, Muharrem İnce '139 milletvekili töhmet altında' dedi

"Beştepe'deki CHP"li iddialarında kaynağının bir CHP'li olduğunu söyleyen Talat Atilla'ya Muharrem İnce'den sert bir yanıt geldi. İnce "Bu akşam 139 CHP Milletvekili töhmet altında bırakılmıştır, CHP Genel Merkezi Talat Atilla'nın dava açmasını beklemeden bu kişi hakkında dava açmalıdır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnce sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Muharrem İnce sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li iddiası" sonrası gündeme gelen Gazeteci Talat Atilla, bir televizyon programında kaynağının CHP'li isim olduğunu söyledi.

Atilla katıldığı programda "Haber kaynağım bana 'Benim ismimi Rahmi Turan'a söyleyebilirsin' dedi. Ben de Rahmi Turan'ı aradım ve kendisine söyledim. Ben böyle bir tartışmanın öznesi olmaktan çok üzgünüm" açıklamasında bulundu.

Atilla, ''Kaynağım o bilgi Kılıçdaroğlu'na da gitti'' ifadesini kullandı.

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Talat Atilla: İddiamın arkasındayım, bana haberi getiren CHP'li bunu genel başkana doğrulattı

"139 milletvekili töhmet altında"

İddiaların odak noktasındaki isimlerden olan Muharrem İnce, iddialarla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

İnce’nin açıklaması şöyle;

-Talat Atilla katıldığı televizyon programında Saraya giden CHP'li haberinin kaynağının halen görevde bir CHP Milletvekili olduğunu, o ismi Rahmi Turan'a söylediğini açıklamıştır.

-Talat Atilla kendisine bu yalanı, kumpası aktaran bir Milletvekili varsa o ismi açıklamalıdır. Rahmi Turan kendisine söylenen isim kimse o ismi açıklamalıdır.

-Bu akşam 139 CHP Milletvekili töhmet altında bırakılmıştır, CHP Genel Merkezi Talat Atilla'nın dava açmasını beklemeden bu kişi hakkında dava açmalıdır.

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Muharrem İnce Külliye iddialarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir
Muharrem İnce Külliye iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. İnce 'CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma buradan başlayabilir. Eğer bu tezgahı ortaya çıkarır, komployu kuranları partiden atarsan emin olun yeniden şahlanırız, arınırız, temizlenir' ifadelerini kullandı.


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