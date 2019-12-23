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Talesemi hastası çocuklarının tedavisi için yardım bekliyorlar: İlk çocuğum kucağımda can verdi

Ağrı’da 15 yıl önce bir çocuklarını halk arasında ‘Akdeniz Anemisi’ olarak bilinen, Talesemi hastalığından dolayı kaybeden Haydar ve Bircan Akpolat çifti, aynı hastalığa yakalanan 3 çocuklarının tedavisi için uzanacak bir yardım eli bekliyor.

Haber Merkezi İHA
Akpolat çifti, aynı hastalığa yakalanan 3 çocuklarının tedavisi için uzanacak bir yardım eli bekliyor.
Akpolat çifti, aynı hastalığa yakalanan 3 çocuklarının tedavisi için uzanacak bir yardım eli bekliyor.

Ağrı’nın 100. Yıl Mahallesi’nde oturan ve akraba evliliği yapan Akpolat ailesi, 15 yıl önce bir çocuklarını Talesemi hastalığına kurban verdi. Ardından 4 çocukları daha olan çiftin yapılan kontrollerinde anne ve baba dâhil olmak üzere 3 çocuklarında da aynı hastalığa rastlandı.

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Anne baba ve 2 çocuğun taşıyıcı olduğu belirlenirken, 15 yaşındaki Hüseyin Akpolat için ilik nakli gerektiği doktorlar tarafından aileye iletildi. Çiftin en küçük çocuğu olan Öznur’da bu hastalığa rastlanmazken, minik kız abisinin umudu oldu.

Yıllardır bu hastalıkla mücadele ettiklerini bu hastalığa bir çocuklarını kurban verdiklerini belirten baba Haydar Akpolat, bir çocuğunu daha kaybetmek istemediğini söyledi.

Hayırsever vatandaşlara yardım çağrısında bulundu

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde yapılan tetkikler sonucunda Öznur’dan alınacak iliğin abisi Hüseyin’e yüzde yüz uyduğu belirlendi. Bunun üzerine Kızları Öznur’dan yapılacak ilik nakli ile oğulları Hüseyin’in kurtulacağı konusunda umutları artan Akpolat çifti, bu mutluluğu yaşayamadan maddi sıkıntılarını çözme telaşına düştü. İmkânsızlıklar nedeni ile naklin yapılacağı İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gidemeyen Akpolat çifti, burada yapılacak ameliyat ve sonrası için hayırsever vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan göl kurudu: Köylüler su olmayan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye'ye satıyor
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Kuruyan gölde oluşan tarlalarda yetiştirilen ıspanakları, yaşları 60 ila 80 arasında değişen kadınlar topluyor.
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Yaşlı kadınlar her gün sabah 08:00’ten akşam 17:00’ye kadar soğuğa rağmen çalışarak topluyor.
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Yaşıtlarının bastonla yürümekte zorluk çektiği yaşlı nineler her gün insanın iliklerine kadar işleyen soğukta 9 saat boyunca ıspanak toplayarak günde 80 lira yevmiye alıyor.
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Genç ve dinç kalmalarını çalışmaya borçlu olduklarını söyleyen 70’lik nineler gençlere taş çıkartıyor.
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Kestel ilçesinde bulunan Gölbaşı gölü bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle yüzde 90 oranında kurudu.
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3 bin dönüm arazi üzerinde kurulan göl kuruyunca ortaya çıkan bereketli toprakları gölün civarındaki çiftçiler bu yıl değerlendirdi.
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Göle ekilen ıspanakların hasadını ise 70 yaşındaki kadınlar yapıyor. Her gün sabah 06:00 kalkan 70’lik nineler kahvaltı yaptıktan sonra tarlanın yolunu tutuyor sabah 08:00 iş başı yaparak soğuk havaya rağmen akşam 17:00’ye kadar ıspanak topluyor.
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Ispanak hasadı kasım ayında başlayarak mart ayına kadar devam ediyor.
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Çalışmazlarsa hasta olduklarını ifade eden 70’lik kadınlar, Ispanak toplamak akşama kadar sürüyor. Hava soğuk, ama biz alıştık. Ateş yakıp çay demleyerek ısınmaya çalışıyoruz. Burada çalışanların hepsinin yaşı 60 ve üzeri. Biz yaz ve kış tarlada çalışıyoruz. Yazın patlıcan, kışın da ıspanak topluyoruz. 8 yıldır böyle tarlada çalışmaktayız. Biz evde oturunca hasta oluyoruz. Tarlada çalışınca canlanıyoruz. Bütün kış burada ıspanak topluyoruz dedi.
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Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan göl kurudu: Köylüler su olmayan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye'ye satıyor
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Yıllardır bu hastalıkla mücadele ettiklerini bu hastalığa bir çocuklarını kurban verdiklerini belirten baba Haydar Akpolat, bir çocuğunu daha kaybetmek istemediğini söyledi. İzmir’e gidip tedaviyi başlatmaları için maddi durumunun yetersiz olduğunu anlatan Baba Akpolat, destek istedi.

Yaşlı gözlerle bir çocuğunu hastalığa kurban verdiğini, bu çocuğunu da aynı hastalığa kurban vermek istemeyen Anne Bircan Akpolat ise yıllardır hem hastalıkla hem de maddi imkânsızlıklarla mücadele ettiklerini dile getirdi.

Çocukların yeterince beslenemediğini de belirten Anne Akpolat, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, kentin Valisi, Milletvekili ve Belediye Başkanı’na çağrıda bulunarak yardım istedi.

"İlk çocuğum kucağımda can verdi"

İl çocuğunu da maddi imkansızlıklar sebebi ile tedavi ettiremedikleri için kaybettiklerini ifade eden gözü yaşlı Anne Akpolat, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bir tane çocuğumu bu hastalıktan kaybettim. Bu oğlumu da kaybetmek istemiyorum. !4 yıldır bu çocuğumun tedavisi için uğraşıyoruz. Hiçbir gelirimiz yok. Büyüklerimize sesleniyorum. Çok zorluklarla bu güne getirdik. Çok büyük zorluklarla çocuğumuzu bu güne getirebildik. Hiçbir maddi gelirimiz yoktu. Köyde yaşıyorduk. Buraya çocuğumuz için geldik. Evimiz kira. Küçük kızımın iliği uyumlu çıktı. Bunun için İzmir’de tedavi olunması gerekiyor. Ama maddi durumumuz buna el vermiyor. Çocuğumuzu götüremiyoruz. Dört çocuğumuz var bir tanede öldü. O çocuğumu da maddi imkansızlıklardan dolayı götüremedik ve çocuğum gözlerime baka baka can verdi. Bu çocuğumu da kaybetmek istemiyorum. Bir anne olarak sesime kulak versinler. Ben büyüklerinde destek bekliyorum. Çok cefa çektik, çok zorluk çektik. Yıllardır bu hastalıkla mücadele ettik. Ama bu nokta da sesimi duysunlar. Büyüklerimden destek bekliyorum. Çocuğuma bu nakil olmasa iki üç yıl içinde kaybedeceğiz. Şu anda gittikçe eriyor çocuğum. Hastalık etkisini gösteriyor. Şu an 15 yaşında bu şekilde tedavi olmasa 18 yaşına kadar kaybedebiliriz. Büyüklerimize sesleniyorum. Bize destek olsunlar. Bir anne olarak beni duysunlar”

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