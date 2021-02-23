Talihsiz inek köpeklerden kaçarken iki duvar arasına sıkıştı

Yavru köpeğin sıkıştığını fark eden esnaf Mehtap Kaplan, arta kalan yemekleri her gün sokak hayvanlarına götürdüğünü belirterek, şunları anlattı: Öğle paydosundaydık. Kalan yemekleri buradaki hayvanlara veriyorum genelde. Annesi emziriyor çocuklarına süt olsun diye. Yine yemek getirmiştim ağlama sesi duydum. Bazen annesinin altında eziliyor kenarda sıkışıyor, ben onu çıkarıyordum. Normalde 8 yavru var ama bugün baktım 7 yavru kalmış. Sonra gider kısmında ses duydum. Öyle bir sesti ki duyarlı olmamak mümkün değil. Arkadaşlarla baktık ışık tuttuk biz yaklaşınca daha da geriye kaçtı. Sonra itfaiyeyi aradık. Kurtulması çok zor oldu. dedi. Murat Ektirici ise herkesin seferber olduğunu ve bir canı kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.