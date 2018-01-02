Tam 300 kilo: Çuvallarla taşırken yakalandılar

Semayı kaplayan bir feryat…

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.