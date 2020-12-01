Tam bin yıllık altın varaklı Tevrat: 300 bin euro'ya satılacaktı, polis suçüstü yakaladı

Tevrat için 300 bin euro'ya pazarlık yapıldığı öğrenildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ile Eşen Karakol Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Kumluova Mahallesi’nde ikamet eden K.A.’nın, elinde tarihi eser niteliği taşıyan Tevrat olduğu bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı.

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Suçüstü yakalandılar

Jandarma Sivil İstihbarat, şüpheli ile yaptıkları görüşmede, ceylan derisi üzerine yazılı altın varaklı bin yıllık Tevrat için 300 bin euro'ya pazarlık yaptı. Pazarlık sonrası buluşan sivil ekipler ile K.A. alışveriş öncesi çevrede güvenlik önlemi aldılar. Kumluova Mahallesi’ndeki buluşma sonrası alışveriş gerçekleşirken K.A. suçüstü yapıldı.

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