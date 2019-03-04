Adana haber... Tanımadığı kişi omzuna dokundu hayatı kurtuldu Tanımadığı kişi omzuna dokundu hayatı kurtuldu Adana'da marketinin önündeki eşyaları toplayan 40 yaşındaki Serdar Binici, bir kişinin sırtına dokunmasıyla yanından geçen kamyonetin açılan kapağının çarpmasından kurtuldu. Bir anda neye uğradığını şaşıran Binici, "Bana dokunan kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Kamyonetin kapağı kafama gelseydi belki de şu an yaşamıyordum" dedi.

Haber Merkezi 04 Mart 2019, 13:28 Son Güncelleme: 04 Mart 2019, 13:34 DHA