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Tanımadığı kişiler tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu

Bursa’da tanımadığı kişiler tarafından önce darp edilen sonrasında pompalı tüfekle yaralanan genç, baygınlık geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Tanımadığı kişiler tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu
Yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'daki olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi Taşköprü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yanındaki arkadaşıyla yolda yürüyen 26 yaşındaki E.Y. tanımadığını iddia ettiği iki kişi tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu.

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Şüphelilerin ikisi ormanlık kaçarak gözden kaybolurken, yaralı E.Y. ’ye ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşı yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis eve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı E.Y. olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri iki şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

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