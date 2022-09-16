Tanju Özcan'dan Akşener'e adaylık sinyali: Bolu’da bir kardeşiniz var aklınızdra bulunsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu İtfaiyesi’nin yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Tören, CHP ile bağları kopma noktasına gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Akşener arasında ilginç diyaloglara sahne oldu.
- Konuşmasında 6’lı masayı hatırlatan Özcan, “Toplum olarak biz de adayı bekliyoruz. Orada da bir sıkıntı olursa, Bolu’da bir kardeşiniz var. Girdiği son 5 seçimin hepsini kazanmış, başarı öyküsü de var. Aklınızın bir kenarında bulunuversin” diye konuştu.
Kadına hakaret ettiği gerekçesiyle CHP’den ihracı istenen Özcan’a, Akşener sahip çıktı: “Bolu için hayallerini bilirim ama vitesi yükseltmiş gördüm. ‘Meral abla masada benim adımı unutma’ dedi. Şimdi herkesi komaya sokacağım. Unutmayacağım.”