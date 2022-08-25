Gündem Tanju Özcandan yeni iddia Altay, İnceyi arayıp açıklama yapma dedi
ANKARA

Tanju Özcan'dan yeni iddia: Altay, İnce’yi arayıp ‘açıklama yapma’ dedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay için yeni bir iddia ortaya attı.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Tanju Özcandan yeni iddia: Altay, İnce’yi arayıp ‘açıklama yapma’ dedi
Tanju Özcan

CHP’de bitmek bilmeyen 2018 seçim gecesi hesaplaşması yeni iddialarla yeniden gündemde. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay için yeni bir iddia ortaya attı. Özcan, Altay’ın seçim günü Muharrem İnce’ye “Bugünü düşünüyorsan açıklama yap ama yarınları düşünüyorsan bekle, dedi. İnce’nin yanına gittiğimde ‘Tanju nasıl açıklama yapayım. Elimde bilgi belge veri yok ki’ dedi” ifadelerini kullandı.

Irkçılığın yanına ahlaksızlığı da ekledi: CHP'li Tanju Özcan'dan Belediye Meclisi'nde skandal sözler
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Irkçılığın yanına ahlaksızlığı da ekledi: CHP'li Tanju Özcan'dan Belediye Meclisi'nde skandal sözler
Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullandı. Özcan, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor.' dedi.


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