Tanju Özcan'dan yeni iddia: Altay, İnce’yi arayıp ‘açıklama yapma’ dedi

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman: Bize kimse FETÖ'cü demesin

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, TVNET' canlı yayınında soruları yanıtladı. '15 Temmuz'da, darbeye katılan askeri öğrenciler için onlarca delile rağmen 'Masum, günahsız ' ifadesini kullanmak ne kadar doğru?' sorusuna yanıt veren Karaduman 'Biz 15 Temmuz yaşanmadan 'Darbe olacak' dedik. Bize kimse FETÖ'cü demesin' ifadelerini kullandı.