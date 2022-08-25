Tanju Özcan'dan yeni iddia: Altay, İnce’yi arayıp ‘açıklama yapma’ dedi

CHP’de bitmek bilmeyen 2018 seçim gecesi hesaplaşması yeni iddialarla yeniden gündemde. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay için yeni bir iddia ortaya attı. Özcan, Altay’ın seçim günü Muharrem İnce’ye “Bugünü düşünüyorsan açıklama yap ama yarınları düşünüyorsan bekle, dedi. İnce’nin yanına gittiğimde ‘Tanju nasıl açıklama yapayım. Elimde bilgi belge veri yok ki’ dedi” ifadelerini kullandı.
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