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POLİTİKA

Tanju Özcan’ın ‘bıyık fantezisine’ isyan

AK Parti Grup Başkan Vekili Burak Balaban, Bolu Belediyesinin çalışanlarına yönelik kılık kıyafetle ilgili getirdiği yeni kuralları eleştirdi. Balaban bu kıyafet yazısının 28 Şubatı anımsattığını belirterek Tanju Özcan’ı özgürlüklere saygı duymamakla eleştirerek protesto etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tanju Özcan
Tanju Özcan

Belediyenin gönderdiği kılık-kıyafet yönetmeliğini tuhaf bulduğunu dile getiren AK Parti Grup Başkan Vekili Burak Balaban, bu yönetmeliğin vesayet rejimi özentisiyle yazıldığının altını çizdi. Balaban, “Maalesef Sayın Başkan 28 Şubatı anımsatan, hatırlara getiren, sütre gerisinde bekleyen köhnemiş zihniyetlilere göz kırpan, çağdaşlık uygarlık adı altında, beyinlerin içi yerine, liyakat, verimlilik, çalışma disiplini yerine vesayet rejimi özentisiyle bir garip açıklamayı belediye içinde kendi imzasıyla gönderilmiş olduğunun bilgisi tarafımıza ulaşmıştır” dedi.

BU ANLAYIŞI PROTESTO EDİYORUZ

Tanju Özcan’ın, Atatürk ismini siyasi emellerine alet ettiğini belirten Balaban, “Milletin saçıyla sakalıyla uğraşan, kılık kıyafetle uğraşan, çalışanlarına nasıl tıraş olması gerektiğini, saçlarını nasıl kestirmesi gerektiği ile uğraşan, ayakkabılarının boyası ile uğraşan, güya uygar, her zamanki gibi çağdaşlık adı altında neredeyse faşist bir uygulama denebilecek bir yazıyı belediye çalışanlarına gönderen bu yönetim anlayışını protesto ediyoruz. 15 yıl Bolumuza özgür düşünceli özgür insanların genel ahlaka uyan giyimlerine kuşamlarına sakalına bıyığına karışmadan hizmet ettik. Fakat göreve geldiklerinde yerelde iktidar olduklarının 2.senesinde hiç akıllarından çıkmamış eski alışkanlıklarını yavaş yavaş meydana çıkarmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

BAŞLAMADIĞIN PROJELERLE UĞRAŞ

Tanju Özcan’ın çalışanların, kılık kıyafetleri ile uğraşmak yerine, beyinlerinin içine odaklanması gerektiğini vurgulayan Balaban, “Başörtüsü gibi kişisel özgürlükler konusunda vesayet odaklarına karşı nasıl durduysak, ikna odalarına karşı nasıl durduysak 18 yıllık kazanımlarını bir çırpıda yok etmek isteyenlere karşı duruşumuzu her daim muhafaza edileceğinin bilinmesini istiyoruz. Sayın başkanın yayınladığı bu yazıya göre bir an evvel şapka takması gerektiğini hatırlatarak, çalışanların verimliliği artıracak adımlar atmasını, söz verdiği ama henüz projelerine dahi başlayamadığı işlere odaklanmasını önemli öneriyoruz” cümlelerine yer verdi.

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