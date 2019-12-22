Tanrıverdi’ye büyük ödül

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Hatay'da sır olay: Anne uçuruma yuvarlandı 2 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu

Hatay'da Gökben O.'nun kullandığı araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralı olarak kurtulan kadının eşi olay yerine geldiğinde 2 yaşındaki çocuklarının araçta olmadığını fark etti. Eve giden baba Mehmet O. 2 yaşındaki oğullarının cansız bedeni ile karşılaştı. Anne Gökben O.'nun hastanedeki tedavisi devam ederken, S.E.O.'nun ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.