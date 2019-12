Tanrıverdi’ye büyük ödül

Merkezi Filistin’de bulunan Lady Of The Earth Vakfı tarafından bilim, sağlık, iktisat gibi birçok alanda verilen “2019 Yılının Kişisi” ödül töreni, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlendi. Kültür Sarayı’ndaki törende Hüseyin Tanrıverdi, “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü aldı. Tanrıverdi’ye ödülünü, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ve Lady Of The Earth Vakfı Fahri Başkanı Ahmed Mecdelani verdi.

TÜRKİYE’DEN ÖDÜLÜ ALAN İLK İSİM

HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı da olan Hüseyin Tanrıverdi, Lady Of The Earth Vakfı tarafından 2008’den bu yana verilen “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü alan ilk Türk oldu.Törenin ardından açıklamalarda bulunan Tanrıverdi, ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Tanrıverdi, ödülün şahsından ziyade Filistin direnişine destek veren tüm Türkiye halkına verildiğini belirtti.