Gündem Tansu Çiller Antalyadaki görüşmenin Rusya-Ukrayna arasında kalıcı barışa vesile olmasını diliyorum
POLİTİKA

Tansu Çiller: Antalya’daki görüşmenin Rusya-Ukrayna arasında kalıcı barışa vesile olmasını diliyorum

Eski Başbakan Tansu Çiller, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncü girişimleri çerçevesinde ve Dışişleri Bakanımızın temaslarına bağlı olarak 10 Mart Perşembe günü Antalya’da gerçekleşecek Ukrayna Dışişleri Bakanı Kulebe ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmesinin savaşın bitirilmesi yönünde bir sonuca vesile olmasını diliyorum" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tansu Çiller: Antalya’daki görüşmenin Rusya-Ukrayna arasında kalıcı barışa vesile olmasını diliyorum
Tansu Çiller

Eski Başbakan Tansu Çiller, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin açıklamada bulundu.

Tansu Çiller tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna’da yaşanan savaş bütün dünya için çeşitli olumsuz durumlara ve sonuçlara yol açan bir süreci başlatmıştır. İkinci haftasını tamamlamak üzere olan savaşın bir an önce sonuçlandırılıp kalıcı bir barışın sağlanması hepimizin arzusudur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın öncü girişimleri çerçevesinde ve Dışişleri Bakanımızın temaslarına bağlı olarak 10 Mart Perşembe günü Antalya’da gerçekleşecek Ukrayna Dışişleri Bakanı Kulebe ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmesinin savaşın bitirilmesi yönünde bir sonuca vesile olmasını diliyorum.’

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