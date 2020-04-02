Gündem Tansu Çiller Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına 100 bin lira bağışta bulundu
İSTANBUL

Tansu Çiller 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 100 bin lira bağışta bulundu

Eski Başbakanlardan Prof. Dr Tansu Çiller'in, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Çiller, korona virüsüne karşı yürütülen mücadelenin öncülerinden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Haber Merkezi AA
Tansu Çiller
Tansu Çiller

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devletin öncülük ettiği "Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' kampanyasına yapılan bağışlara her gün bir yenisi ekleniyor.

Eski Başbakanlardan Prof. Dr Tansu Çiller de kampanyaya 100 bin lira bağışta bulunarak destek oldu.

Bu arada, Çiller, korona virüsüne karşı yürütülen mücadelenin öncülerinden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Çiller mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyamızı etkisi altına alan koronavirüse karşı ülkemizde yürütülen mücadelenin öncülerinden değerli tıp insanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatından büyük üzüntü duydum. Allah’tan kendisine rahmet, sevgili ailesine ve tıp dünyamızın değerli mensupları başta olmak üzere Milletimize başsağlığı diliyorum. Hepimizi üzen bu kayıp dolayısıyla korona virüsüne karşı ‘Türkiye'mizde topyekün yürütülen milli mücadelede, son derece özverili bir dayanışma ruhu ile en ön cephede doktoruyla hemşiresiyle hasta bakıcısıyla idari personeliyle gecesini gündüzüne katarak cansiparane görev yapan sağlık ordumuzun tüm mensuplarına ve fedakar ailelerine en iyi dileklerimi ve şükranlarımı sunuyor, her krizde olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde hareket eden milletimize saygı ve sevgilerimle nice sağlıklı yıllar diliyorum."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Milli Dayanışma Kampanyası paylaşımı
OYNAT 00:40
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Milli Dayanışma Kampanyası paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin video paylaştı. Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyasına ilişkin çocukların yer aldığı bir video paylaşan Altun, şunları kaydetti: 'Evlat kokusu, cennet kokusudur. Evlatlarımızın gülümsemesinde bugünlerin neşesi, yarınların umudu saklıdır. Zor günlerde birlik ve beraberliğimizi gösteren en güzide katılımcılarımıza selam olsun.' Çocukların seslendirdiği videoda, 'O açken ben doyamam. O ağlarken ben gülemem. O üşürken ben ısınamam. Biz varız ama sensiz olmaz. Birler üçlere, üçlere beşlere azlara çoklara yeter. Türkiyem, paylaş ki yaşasın insan. Çünkü biz bize yeteriz Türkiyem' ifadeleri yer aldı.


İsmailağa Vakfı da 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi
GÜNDEM
İsmailağa Vakfı da 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi
Abone Ol Google News
Yurt dışında 124 kaybımız var

Yurt dışında 124 kaybımız var

Çavuşoğlu'ndan 7 milyon vatandaşımıza önemli uyarı.
Son 24 saat açıklandı

Son 24 saat açıklandı

​Yetmiş dokuz hastamızı kaybettik, 82 hastamız iyileşti.
Piknikçilere ceza yağdı

Piknikçilere
ceza yağdı

Yirmi bir kişiye toplam 66 bin lira ceza kesildi.
İtalya'da <br>760 kişi daha öldü

İtalya'da
760 kişi daha öldü

Fotoğraflar kritik durumu gözler önüne serdi.
Türkiye'yi hedef <br>gösterenler silindi

Türkiye'yi hedef
gösterenler silindi

Twitter Suud, BAE ve Mısır'ın propaganda hesaplarını kapattı.
Maske ile ortak devriye

Maske ile ortak devriye

Sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi.
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
Millet cevap verecek

Millet cevap verecek

Kanunsuz kampanya düzenleyenlere gönderme.
İngiltere'de<br>4 Müslüman <br>doktor öldü

İngiltere'de
4 Müslüman
doktor öldü

​Koronavirüs savaşında ön cephede savaştılar. ​
Saat 12...

Saat 12...

​Dünyanın en işlek merkezleri günün en yoğun saati 12'de bu halde.
'Kahramanları' ikna edeceğiz

'Kahramanları' ikna edeceğiz

​Koronavirüs tedavisinde dünyaya umut olacaklar...
Halk TV<br>skandala doymuyor

Halk TV
skandala doymuyor

​CHP'li belediyeleri 'yerel hükümet' ilan eden kanal '601 sağlıkçı öldü' yalanını ortaya attı.
Afrika değil Avrupa

Afrika değil Avrupa

​İtalya ve İspanya'daki hastanelerden trajik fotoğraflar.
Müjdeli haber geldi

Müjdeli haber geldi

Koronavirüse yakalan Reçber için hastaneden açıklama.
Tahlil bilgilerini gizlemişler

Tahlil bilgilerini gizlemişler

​İstanbul'daki 2 laboratuvarda koronavirüs skandalı.
Sağlıkçılar bir de<br>bunlarla uğraşıyor

Sağlıkçılar bir de
bunlarla uğraşıyor

​Ateşi yüksek çıkan kadın ortalığı birbirine kattı.
Dev destek

Dev destek

​Beşiktaş, Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.