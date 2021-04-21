​Tapu tezgahıyla 300 milyon lira: Kamu binasında sahte oda açmışlar

ABDULLAH SARİCA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 2 yıllık teknik ve fiziki takip sonucu, vatandaşları kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandıran 106 kişilik suç örgütü tespit edildi. Soruşturma sürecinde kamuya ait arazilerin Hazine adına satışını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile koordineli çalışıldı. Örgüte dün Ankara merkezli 14 ilde “arsa avcısı” operasyonu düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan, aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 74 şüpheliden 65’i gözaltına alındı.

Tapu müdürlüğünde görev yapan kamu görevlileri de şebekeye dahil olunca, resmi dairede işlem yaptığını sanan 160 kişi dolandırıcıların kucağına düştü.

KAMU BİNASINDA ODA

Şüphelilerin devlet yetkilileri ile yakın oldukları izlenimi verdiği, vatandaşları ikna etmek için avukatlık veya şirket ofislerini kullandıkları tespit edildi. Dolandırıcıların kullandığı yöntem de şok etti. Kamu görevlisi olan örgüt üyeleri kamu binasında oda ayarlamış. Burada “daire başkanı” olarak tanıtılan şebeke üyesi ile mağdurlar arasında sahte sözleşme imzalanmış. Şüpheliler, kamu idarelerinin isim kısaltmalarıyla şirket açarken, parayı kamu kurumuna yatırdığını düşünen mağdurlar ise bu hesaplara yatırmış.

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Dolandırıldıklarını fark etmeyen bazı mağdurların, “Arsanız değerlendi” denilerek ikinci kez dolandırıldıkları belirlendi.

SAHTE TAPU VERMİŞLER

SMS paketi de satın alan dolandırıcılar, ağlarına düşürdükleri vatandaşlara “tapu müdürlüğü” başlığı ile işlemlerin başlatıldığı yönünde SMS bile göndermiş. Tapu müdürlüğünde irtibatlı oldukları kamu görevlilerini kullanan örgüt üyelerinin, memurların çalıştığı alana geçip memur gibi işlem yaparak, mağdurlara bir de sahte tapu verdikleri anlaşıldı. Dolandırıcıların bu yöntemle 160 kişiyi toplam 300 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Şüphelilere yönelik daha önce de operasyon gerçekleştirildiği, bazılarının tutuklandığı öğrenildi.

Çuval dolusu para ele geçti.

Lüks araba ve rezidans almışlar

2016 yılından önce hiçbir malvarlığı bulunmayan çete elebaşı ve örgüt üyelerinin, lüks araçlar satın alıp lüks dairelere taşındıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yapılan ortak çalışma sonucu suçtan elde edilen gelirler kapsamında örgüt yöneticileri ve üyelerine ait 8 araç, 40 işyeri, konut, arsa ve 30 milyon TL’ye el konuldu. Paraları çuvallar içinde taşıyan şüphelilerin otomobil bagajında, çuval içinde 4 milyon lira ele geçirildi.

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