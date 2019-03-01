Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk tarihini işaret ederek, “Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner” dedi. Bahçeli, özetle şunları belirtti:

ECDAT VATANDIR BAYRAKTIR

Tarih bir milletin hafızası, bir devletin haysiyeti, geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir hakikat köprüsüdür. Tarih yoksa hatıra yoktur, kök yoktur, hedef yoktur, kaynak kupkurudur. Mazinin olaylarının anlamlı ve objektif yorumu tarihe şuurla bakışın ispatıdır. Türk tarihinin her satırı, her sayfası, her asır ve çağı bizim için henüz mührü sökülmemiş hazinedir.

Türk milleti tarih kadar eskidir; bu nedenle hem tarih yazmış hem de tarih yapmıştır. Bu mümeyyiz, muharrik ve müteyakkız vasfıyla beşeriyetin övgüsüne hak kazanmış, buna da hakkıyla layık olmuştur. Türk milleti tarihten çekip alındığında tarih diye bir şey de kalmayacaktır. Beka dediğimiz zamanlar üstü gerçek aslında tarihle ilgilidir.

TÜRK MİLLETİNİN VAZİFESİDİR

Tarih olmak, tarihi olmak, tarihe gömülmek, tarihe yön vermek, tarihi inşa etmek farklı farklı anlamlar ihtiva etmektedir. Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler bekayı itiraf edemez. Ecdad vatandır, bayraktır, maneviyattır, şeref simgesidir.

Ecdadımızın emanetlerini muhafaza ve bunu istikbale taşıma gayesi Türk milletinin vazifesidir. Ecdadımız bizim için mezar taşlarına yazılan isimlerinden, geride bıraktıkları kahramanlık destanından ibaret değildir. Ecdad vatandır, bayraktır, maneviyattır, şeref simgesidir. Eğer geçmişe saygı duymazsak gelecekle ilgili hak iddia edemeyiz. Ecdadımızın kemiklerini sızlatırsak, ruhlarını muazzep edersek hiçbir amaca ulaşamayız. Ecdadımız beka sancağını elden ele, nesilden nesile intikalini sağlayan Fatihalarla andığımız milli iftiharlarımızdır.

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