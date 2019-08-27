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İSTANBUL

Tarihî ihya

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, 2009’dan bu yana selatin camilerinin de aralarında olduğu 101 tarihi yapının restorasyonunu tamamladı. Sultanahmet Camisi, Eminönü Yeni Cami, Teşvikiye Camisi gibi 34 eserin yenilenme çalışmaları devam ederken; 2020’de 18 eser daha ihya edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eminönü’ndeki Mercan Ağa Camisi’nin restorasyonunda sona gelindiği bildirildi.
Eminönü’ndeki Mercan Ağa Camisi’nin restorasyonunda sona gelindiği bildirildi.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, 2009 yılından bu yana kentte 205 tarihi yapının 101’inin restorasyon çalışmasını, 104’ünün de proje çizimini tamamladı. İstanbul ve Tekirdağ’da çalışmalarını yürüten Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, cami, külliye, medrese, çeşme, müze, kütüphane, imaret, hazire, türbe gibi ecdat yadigarı eserleri aslına uygun ihya ederek geleceğe taşımak için çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Bu kapsamda, 2009 yılından bu yana İstanbul’da Süleymaniye Camisi, Nuruosmaniye Camisi, Yıldız Hamidiye Camisi, Şehzadebaşı Camisi ve Nusretiye Camisi gibi selatin camiler ile Mısır Çarşısı’nın de aralarında bulunduğu 101 eser, restore edilerek yeni görünümüne kavuştu. Onarım çalışmalar için yaklaşık 466 milyon liralık harcama yapıldı. Sultanahmet Camisi, Beyoğlu Arap Camisi ile Büyük ve Küçük Mecidiye camilerinin yer aldığı 104 eserin ise proje çizim çalışması tamamlandı. Sultanahmet Camisi, Beyazıt Camisi, Eminönü Yeni Cami, Teşvikiye Camisi ve Mercan Ağa Camisi’nin de aralarında bulunduğu 34 eserin restorasyonu, 26 eserin de proje çizimi devam ediyor.

KAYIP CAMİLERE DE İHYA

Öte yandan, İstanbul’da 2020’de Dolmabahçe Camisi, Ali Paşa Camisi ve Abbas Ağa Camisi ile Nuruosmaniye Camisi’nin cümle kapıları ve 3. Osman Çeşmesi’nin aralarında yer alacağı 18 eserin restorasyon çalışmasına başlanması, 5 eserin de proje çiziminin yapılması planlanıyor. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, kayıp camilerin yeniden ihya edilmesi için de çalışma yürüttüklerini belirterek, özellikle Fatih’te önceden var olan fakat yerine farklı yapıların inşa edildiği kayıp camilerin de ihya çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

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  • Minimum müdahale maksimum koruma
  • Mürsel Sarı
  • Restorasyonda ana prensibin minimum müdahale maksimum koruma olması gerektiğine dikkati çeken İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı “İstanbul’daki Süleymaniye, Sultanahmet, Beyazıt gibi selatin camiler çok nitelikli eserler. Bunlarda hata yapma lüksünüz yok. Bu tür eserlerin restorasyonu üniversitelerimizin ilgili bölümlerinden hocalarımızın oluşturduğu bilim heyetinin danışmanlığında yapılıyor. Tabii ki her proje ve uygulama öncesi kuruldan da onay alınıyor. Dolayısıyla birçok kontrol mekanizmasından geçerek bu restorasyon faaliyetleri devam etmekte” dedi.

En kapsamlı restorasyon
HAYAT
En kapsamlı restorasyon


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