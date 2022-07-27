Tarihçilerin Kutbu Aydos Kalesi’nde anıldı

Osmanlı tarihi alanında hem Türkiye’de hem dünyada tartışmasız ilk akla gelen isim olan ve 25 Temmuz 2016’da Ankara’da hayatını kaybeden, “Hocaların Hocası” Prof. Dr. Halil İnalcık; vefatının yıl dönümünde Sultanbeyli Belediyesi’nin organize ettiği program ile Aydos Kalesi’nde gençlerin katılımıyla anıldı. Program öncesinde gençler, Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Fatih Camisi Haziresi’nde bulunan kabrini ziyaret etti. Ardından Aydos Kalesi’nde anma programı gerçekleşti.

İstanbul Sultanbeyli Belediyesi, “Tarihçilerin Kutbu” unvanıyla bilinen tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ın, vefatının yıl dönümünde Aydos Kalesi’nde anma programı düzenledi. Tarihçi, “İstanbul’un Kapısı” olarak tabir ettiği Aydos Kalesi’nde gençlerle birlikte anıldı.

SULTANBEYLİ’DE EMEĞİ ÇOK

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Halil İnalcık Hocamız gerek ortaya koyduğu kıymetli eserlerle gerekse yetiştirdiği öğrencilerle, tarih dünyamızda çığır açan bir öncü olmuştur. Türk-Osmanlı tarihine sağladığı katkılarla dünyanın sayılı tarihçileri arasında yerini almış ve kendisi “Tarihçilerin Kutbu” unvanıyla anılmıştır. İnalcık Hocamız Sultanbeyli’mizin tarihinin gün yüzüne çıkmasında önemli bir yere sahip. Yakın zamanda kültür turizmine kazandıracağımız Aydos Kalesi’nde hocamızın büyük emeği var. Bizler de hocamızın “İstanbul’un Kapısı” dediği yerde; Aydos Kalesi’nde kıymetli gençlerimizle birlikte kendisini saygıyla, hürmetle yâd ettik” dedi.

REKLAM

AYDOS KALESİ TANITIMI

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ise Halil İnalcık ile ilgili “Sultanbeyli Belediyesi Aydos Kalesi’nde Halil Hocamızın vefat yıldönümünde bir anma programı düzenleyerek hem Halil Hocamıza büyük bir vefa göstermiş hem de Aydos Kalesi’nin tanıtımına büyük bir katkıda bulunmuştur” ifadelerini kullanırken, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise Halil İnalcık’ın ömrü boyunca belgelere dayalı, Osmanlı tarihini dünya tarihinin bir parçası yapmak için çalışan büyük bir tarihçi olduğunu kaydetti.