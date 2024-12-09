Tarihi binayı peşkeş çekti

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğine (ANKESOB) tahsis ettiği ve satışı yasaklanan tarihi binanın ANKESOB tarafından yakın kişilere satıldığı ortaya çıktı. Satış devirlerinin ise yerel seçimler öncesi Mansur Yavaş yönetimince pazarlık konusu edildiği iddia edildi. Başkentte tarihi varlıklar arasında kabul edilen Ulus’taki 8 katlı binanın encümen kararıyla ANKESOB’a “kesin şartlı” tahsis edilmesi sebebiyle satışı ve devri söz konusu değildi. Ancak esnaf odasının, 7 işyerini değerinin çok altında üçüncü kişilere devrettiği öğrenildi. Söz konusu satış ise bazı esnafların usulsüz şekilde yapılan bu satışlarla, Ticaret Bakanlığına şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı.





SEÇİM RÜŞVETİNE GÖZ YUMDU

Seçim dönemi boyunca ‘kamunun mallarını peşkeş çekmeyeceğiz’ söylemiyle siyaset yapan CHP’li Mansur Yavaş’ın, 7 dükkanı değerlerinin milyonlarca lira altına satışına göz yumduğu ileri sürüldü. ABB tarafından 2008'de alınan encümen kararı ile tarihi binanın tahsisi için 'ANKESOB ile yapılacak takas işleminden sonra muhatap oda tarafından herhangi bir özel veya tüzel kişiye satışının yapılması ve kiraya verilmemesi' kararlaştırıldı.





İLK ŞİKAYET TİCARET BAKANLIĞINA

Ancak ABB'ni kararına aykırı olarak binada bulunan işyerleri, ANKESOB tarafından üçüncü kişilere devredildi. Bunun üzerine esnafların Ticaret Bakanlığına yaptığı şikayet dilekçesinde, encümen kararına rağmen 2019 ve 2022'de satışı yapılan dükkanlarda hangi usulün uygulandığının araştırılması istendi.



