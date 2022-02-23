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İSTANBUL

Tarihi cami betonların arasında kayboldu

Bakırköy’de 420 yıllık Kara Derviş Ağa Camii’nin minaresi yapılan restorasyon çalışmaları ve ek bina nedeniyle betonların arasında adeta kayboldu. Caminin dış cephesine takılan klimaların ise kötü bir görüntü oluşturduğu görüldü.

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Haber Merkezi İHA
Tarihi cami betonların arasında kayboldu
Tarihi camii

Kara Derviş Ağa adı verilen cami, Şaban Ağa tarafından 1601-1602 tarihinde yaptırıldı. Cami harabe hale gelince 1875 tarihinde Sultan Abdülaziz tarafından onarıldı. Ancak 1960 yıllarında bir vakıf tarafından restore edilen ve ek bina yapılan cami minaresi betonlar arasında adeta kayboldu. Ülkemizde restorasyon facialarının çok olduğunu belirten Tarihçi Halil Mestane, 1960’ladaki restorasyondan sonra minarenin kotunun çok düştüğünü ve sanki kaldırma monte edilmiş gibi durduğunu ifade etti. Havadan görüntülenen 420 yıllık tarihi caminin dış cephesine klima takıldığı görüldü.


“Minare sanki kaldırıma monte yapılmış gibi görüyorsunuz”
Tarihi cami hakkında bilgi veren Tarihçi Halil Mestane, “Bu cami 1601 yılında Kara Derviş adıyla anılan Şaban Ağa tarafından yapılmıştır. Bu minare iki, üç dönem restorasyon geçirmiş. İlki Şaban Ağa dönemi, daha sonra Abdülaziz Han dönemi, en sonda 1960’lı yıllarda Bakırköy’deki bir vakıf tarafından restorasyona uğramıştır ve minare bugünkü biçimsiz halini almıştır. Minare yerdeydi ama kotu bu kadar düşük değildi. Ülkemizde restorasyon faciaları çok olduğu için en son 1960’ladaki restorasyondan sonra bu kot, yere çok düşmüş ve minare sanki yerdeymiş gibi hatta kaldırıma monte yapılmış gibi görüyorsunuz. Ek yapılan bina olduğu için minare tamamen arada kalmış gibi oldu. Bu kadar aşağı kotta değildi ve bu kadar dağılmamıştı. Cami cemaati kendi başına mı yaptı bir hayır olarak bunu araştırıp bu eserleri doğru düzgün korumaya almaları lazım caminin etrafındaki klimalar ve binalar caminin korunmadığının bir göstergesi. Nereden baksanız 400 yılı aşkın bir cami ve Bakırköy için tarihi bir evraktır bu ama bu kadar bakımsız olması tarihimize bir kara leke olur” diye konuştu.

Bakırköy'deki 420 yıllık tarihi caminin dış cephesi içler acısı halde
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Bakırköy'deki 420 yıllık tarihi caminin dış cephesi içler acısı halde
Bakırköy'de 420 yıllık Kara Derviş Ağa Camii'nin minaresi yapılan restorasyon çalışmaları ve ek bina nedeniyle betonların arasında adeta kayboldu. Caminin dış cephesine takılan klimaların ise kötü bir görüntü oluşturduğu görüldü.

Kara Derviş Ağa adı verilen cami, Şaban Ağa tarafından 1601-1602 tarihinde yaptırıldı. Cami harabe hale gelince 1875 tarihinde Sultan Abdülaziz tarafından onarıldı. Ancak 1960 yıllarında bir vakıf tarafından restore edilen ve ek bina yapılan cami minaresi betonlar arasında adeta kayboldu.
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